02:05 30.01.2022 (обновлено: 02:54 30.01.2022)
КНДР запустила неопознанный снаряд
Береговая охрана Японии: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
© REUTERS / Kim Hong-JiМужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Мужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
ТОКИО, 30 янв — РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает береговая охрана Японии.
Отмечается, что снаряд уже упал. Судам, находящимся сейчас в море, рекомендовали проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения.
По информации телеканала NHK, при канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды создан кризисный штаб.
"Представители ответственных ведомств проводят экстренную встречу в сформированном кризисном штабе при канцелярии премьер-министра с целью сбора информации и подтверждения возможного ущерба", — передает канал.
О возможном пуске также сообщило агентство Рёнхап.
"Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил (о пуске. — Прим. ред.)", — говорится в публикации агентства.
Это уже седьмое испытание вооружений КНДР в этом году.
Сначала 5 и 11 января Северная Корея запустила ракеты, которые назвала гиперзвуковыми. Четырнадцатого января в КНДР протестировали две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. Затем, 17 и 27 января, Северная Корея провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Двадцать пятого января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, который, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.