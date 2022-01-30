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КНДР запустила неопознанный снаряд
КНДР запустила неопознанный снаряд - РИА Новости, 30.01.2022
КНДР запустила неопознанный снаряд
КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает береговая охрана Японии. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T02:05
2022-01-30T02:54
в мире
кндр (северная корея)
японское море
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ТОКИО, 30 янв — РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает береговая охрана Японии.Отмечается, что снаряд уже упал. Судам, находящимся сейчас в море, рекомендовали проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения.По информации телеканала NHK, при канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды создан кризисный штаб.О возможном пуске также сообщило агентство Рёнхап.Это уже седьмое испытание вооружений КНДР в этом году.Сначала 5 и 11 января Северная Корея запустила ракеты, которые назвала гиперзвуковыми. Четырнадцатого января в КНДР протестировали две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. Затем, 17 и 27 января, Северная Корея провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Двадцать пятого января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, который, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
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кндр (северная корея)
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в мире, кндр (северная корея), японское море
02:05 30.01.2022 (обновлено: 02:54 30.01.2022)
 
КНДР запустила неопознанный снаряд

Береговая охрана Японии: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

© REUTERS / Kim Hong-JiМужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Мужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Мужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 янв — РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает береговая охрана Японии.
Отмечается, что снаряд уже упал. Судам, находящимся сейчас в море, рекомендовали проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения.
По информации телеканала NHK, при канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды создан кризисный штаб.
"Представители ответственных ведомств проводят экстренную встречу в сформированном кризисном штабе при канцелярии премьер-министра с целью сбора информации и подтверждения возможного ущерба", — передает канал.
О возможном пуске также сообщило агентство Рёнхап.

"Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил (о пуске. — Прим. ред.)", — говорится в публикации агентства.

Это уже седьмое испытание вооружений КНДР в этом году.
Сначала 5 и 11 января Северная Корея запустила ракеты, которые назвала гиперзвуковыми. Четырнадцатого января в КНДР протестировали две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. Затем, 17 и 27 января, Северная Корея провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Двадцать пятого января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, который, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
Испытание ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 00:34
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В миреКНДР (Северная Корея)Японское море
 
 
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