https://ria.ru/20220130/kndr-1770160620.html

КНДР запустила неопознанный снаряд

КНДР запустила неопознанный снаряд - РИА Новости, 30.01.2022

КНДР запустила неопознанный снаряд

КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает береговая охрана Японии. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T02:05

2022-01-30T02:05

2022-01-30T02:54

в мире

кндр (северная корея)

японское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767276811_110:276:3146:1984_1920x0_80_0_0_a175839d9f6c1ab8f5e7b5b1a230ad2b.jpg

ТОКИО, 30 янв — РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает береговая охрана Японии.Отмечается, что снаряд уже упал. Судам, находящимся сейчас в море, рекомендовали проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения.По информации телеканала NHK, при канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды создан кризисный штаб.О возможном пуске также сообщило агентство Рёнхап.Это уже седьмое испытание вооружений КНДР в этом году.Сначала 5 и 11 января Северная Корея запустила ракеты, которые назвала гиперзвуковыми. Четырнадцатого января в КНДР протестировали две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. Затем, 17 и 27 января, Северная Корея провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Двадцать пятого января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, который, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.

https://ria.ru/20220118/rakety-1768291333.html

кндр (северная корея)

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кндр (северная корея), японское море