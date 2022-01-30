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В Киеве "Акция благодарности союзникам Украины" собрала 200 человек
В Киеве "Акция благодарности союзникам Украины" собрала 200 человек - РИА Новости, 30.01.2022
В Киеве "Акция благодарности союзникам Украины" собрала 200 человек
"Акция благодарности союзникам Украины" за предоставление помощи прошла на центральной площади Киева в воскресенье днем, сообщило украинское издание Lb.ua. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T17:22
2022-01-30T17:22
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чехия
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КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. "Акция благодарности союзникам Украины" за предоставление помощи прошла на центральной площади Киева в воскресенье днем, сообщило украинское издание Lb.ua."Сегодня в Киеве на Майдане Незалежности (Площадь Независимости – ред.) состоялась акция благодарности союзникам Украины Thanks friends. Организатором акции стала украинская политическая партия и общественная организация "Демократична сокира" ("Демократический топор" - ред.). Всего на Майдане Незалежности собралось 200 человек. В конце участники акции подписали баннер благодарности", - сообщает издание на своем сайте со ссылкой на собственного корреспондента.Отмечается, что участники акции поблагодарили народы Великобритании, США, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Канады, Чехии и Турции."Именно за деньги этих людей, налогоплательщиков – самолеты с вооружением долетают в Украину. Мы хотим, чтобы эти люди знали, оружие в надежных руках. Для нас это очень важно. Мы благодарны. И хотим, чтобы наши иностранные друзья тоже знали об этом", – приводит издание слова организаторов.Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220130/vizit-1770194456.html
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в мире, украина, чехия, румыния, франция, нато
17:22 30.01.2022
 
В Киеве "Акция благодарности союзникам Украины" собрала 200 человек

"Акция благодарности союзникам Украины" на Майдане Незалежности собрала 200 человек

© AP Photo / Efrem LukatskyВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. "Акция благодарности союзникам Украины" за предоставление помощи прошла на центральной площади Киева в воскресенье днем, сообщило украинское издание Lb.ua.
"Сегодня в Киеве на Майдане Незалежности (Площадь Независимости – ред.) состоялась акция благодарности союзникам Украины Thanks friends. Организатором акции стала украинская политическая партия и общественная организация "Демократична сокира" ("Демократический топор" - ред.). Всего на Майдане Незалежности собралось 200 человек. В конце участники акции подписали баннер благодарности", - сообщает издание на своем сайте со ссылкой на собственного корреспондента.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
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Министр обороны Канады прибыла на Украину
Отмечается, что участники акции поблагодарили народы Великобритании, США, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Канады, Чехии и Турции.
"Именно за деньги этих людей, налогоплательщиков – самолеты с вооружением долетают в Украину. Мы хотим, чтобы эти люди знали, оружие в надежных руках. Для нас это очень важно. Мы благодарны. И хотим, чтобы наши иностранные друзья тоже знали об этом", – приводит издание слова организаторов.
Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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