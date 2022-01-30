https://ria.ru/20220130/kiev-1770207835.html

В Киеве "Акция благодарности союзникам Украины" собрала 200 человек

В Киеве "Акция благодарности союзникам Украины" собрала 200 человек - РИА Новости, 30.01.2022

В Киеве "Акция благодарности союзникам Украины" собрала 200 человек

"Акция благодарности союзникам Украины" за предоставление помощи прошла на центральной площади Киева в воскресенье днем, сообщило украинское издание Lb.ua. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T17:22

2022-01-30T17:22

2022-01-30T17:22

в мире

украина

чехия

румыния

франция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104105/31/1041053172_0:40:5184:2956_1920x0_80_0_0_0feeca63dc6d687511f9eb8d084e832a.jpg

КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. "Акция благодарности союзникам Украины" за предоставление помощи прошла на центральной площади Киева в воскресенье днем, сообщило украинское издание Lb.ua."Сегодня в Киеве на Майдане Незалежности (Площадь Независимости – ред.) состоялась акция благодарности союзникам Украины Thanks friends. Организатором акции стала украинская политическая партия и общественная организация "Демократична сокира" ("Демократический топор" - ред.). Всего на Майдане Незалежности собралось 200 человек. В конце участники акции подписали баннер благодарности", - сообщает издание на своем сайте со ссылкой на собственного корреспондента.Отмечается, что участники акции поблагодарили народы Великобритании, США, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Канады, Чехии и Турции."Именно за деньги этих людей, налогоплательщиков – самолеты с вооружением долетают в Украину. Мы хотим, чтобы эти люди знали, оружие в надежных руках. Для нас это очень важно. Мы благодарны. И хотим, чтобы наши иностранные друзья тоже знали об этом", – приводит издание слова организаторов.Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220130/vizit-1770194456.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/ssha-1770052242.html

украина

чехия

румыния

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, чехия, румыния, франция, нато