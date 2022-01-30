https://ria.ru/20220130/kiev-1770207835.html
В Киеве "Акция благодарности союзникам Украины" собрала 200 человек
В Киеве "Акция благодарности союзникам Украины" собрала 200 человек - РИА Новости, 30.01.2022
В Киеве "Акция благодарности союзникам Украины" собрала 200 человек
"Акция благодарности союзникам Украины" за предоставление помощи прошла на центральной площади Киева в воскресенье днем, сообщило украинское издание Lb.ua. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T17:22
2022-01-30T17:22
2022-01-30T17:22
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КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. "Акция благодарности союзникам Украины" за предоставление помощи прошла на центральной площади Киева в воскресенье днем, сообщило украинское издание Lb.ua."Сегодня в Киеве на Майдане Незалежности (Площадь Независимости – ред.) состоялась акция благодарности союзникам Украины Thanks friends. Организатором акции стала украинская политическая партия и общественная организация "Демократична сокира" ("Демократический топор" - ред.). Всего на Майдане Незалежности собралось 200 человек. В конце участники акции подписали баннер благодарности", - сообщает издание на своем сайте со ссылкой на собственного корреспондента.Отмечается, что участники акции поблагодарили народы Великобритании, США, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Канады, Чехии и Турции."Именно за деньги этих людей, налогоплательщиков – самолеты с вооружением долетают в Украину. Мы хотим, чтобы эти люди знали, оружие в надежных руках. Для нас это очень важно. Мы благодарны. И хотим, чтобы наши иностранные друзья тоже знали об этом", – приводит издание слова организаторов.Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220130/vizit-1770194456.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/ssha-1770052242.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, чехия, румыния, франция, нато
В Киеве "Акция благодарности союзникам Украины" собрала 200 человек
"Акция благодарности союзникам Украины" на Майдане Незалежности собрала 200 человек