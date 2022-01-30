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Президент Хорватии рассказал, кто натравливает Украину на Россию
Президент Хорватии рассказал, кто натравливает Украину на Россию - РИА Новости, 30.01.2022
Президент Хорватии рассказал, кто натравливает Украину на Россию
Политики из Европы безответственно относятся к Украине и натравливают ее на Россию, заявил президент Хорватии Зоран Миланович в эфире телеканала RTL. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T00:38
2022-01-30T01:29
в мире
украина
хорватия
евросоюз
нато
зоран миланович
андрей пленкович
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГРАД, 30 янв — РИА Новости. Политики из Европы безответственно относятся к Украине и натравливают ее на Россию, заявил президент Хорватии Зоран Миланович в эфире телеканала RTL.Он подчеркнул, что у Киева есть проблемы и властям пора приступить к их решению."С сепаратистами, которых не признала и Россия, продолжить переговоры, не игнорировать факт, что там есть переговорщики, которые не самые лучшие ребята, но и с ними надо разговаривать. А не идти постоянно путем конфронтации с ядерной и гиперзвуковой силой — Россией. &lt;...&gt; И кто бы их к этому не подстрекал — он опасный шарлатан, таких в Европе сейчас достаточно", — подчеркнул Миланович.По словам хорватского лидера, он владеет русским языком, наблюдает годами за ситуацией на Украине и у него нет "ни любви, ни ненависти к ней".Он отметил, что есть серьезные проблемы, и когда речь идет о страхе и неврозе, который привел к сепаратизму и Крыму, тогда "на вещи надо смотреть по-другому"."Над Украиной издеваются те же бюрократы из Брюсселя, которые издевались над другими государствами. Продают им туман, обещают некий ассоциированный статус. Страна по данным ЕС находится в очень плохом положении, когда-то они были развитые, а сейчас ВВП на душу населения на уровне Косово", — сказал хорватский президент.В заключении он выразил сомнение, что брюссельская политика в этом деле достигла успеха.Хорватский премьер Андрей Пленкович ранее назвал "чушью" слова президента Милановича об отзыве военных из НАТО при обострении на Украине и уточнил, что хорватский контингент ранее планово возвратили из Польши, а также извинился перед Киевом.Миланович в минувший вторник заявил, что власти Хорватии в случае эскалации на Украине отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. По его словам, речь идет о "политике администрации президента США". Украинский МИД назвал недопустимыми заявления президента балканского государства о ситуации в стране и ее членстве в НАТО и указал, что эти слова идут вразрез с официальной позицией государства и вредят отношениям. Киев также потребовал опровержения заявления Милановича. За свои высказывания президент Хорватии в тот же день попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист".
https://ria.ru/20220129/khorvatiya-1770157175.html
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в мире, украина, хорватия, евросоюз, нато, зоран миланович, андрей пленкович, ситуация в днр и лнр, россия
00:38 30.01.2022 (обновлено: 01:29 30.01.2022)
 
Президент Хорватии рассказал, кто натравливает Украину на Россию

Президент Хорватии Миланович: "шарлатаны" из Европы натравливают Украину на Россию

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 янв — РИА Новости. Политики из Европы безответственно относятся к Украине и натравливают ее на Россию, заявил президент Хорватии Зоран Миланович в эфире телеканала RTL.

"Украина уже восемь лет находится в пугающем положении по отношению к ЕС, который к Украине относится безответственно. Они ничего не получили от ЕС, а им обещали миллиарды и миллиарды. Говорю это не чтобы кого-то обидеть. Не являюсь ни недругом Украины, ни другом России. То, что они — коррумпированная страна, написано в докладах ЕС", — заявил президент Хорватии.

Он подчеркнул, что у Киева есть проблемы и властям пора приступить к их решению.
"С сепаратистами, которых не признала и Россия, продолжить переговоры, не игнорировать факт, что там есть переговорщики, которые не самые лучшие ребята, но и с ними надо разговаривать. А не идти постоянно путем конфронтации с ядерной и гиперзвуковой силой — Россией. <...> И кто бы их к этому не подстрекал — он опасный шарлатан, таких в Европе сейчас достаточно", — подчеркнул Миланович.
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По словам хорватского лидера, он владеет русским языком, наблюдает годами за ситуацией на Украине и у него нет "ни любви, ни ненависти к ней".

"Украина прославляет "героев" Второй мировой войны, которые были массовыми убийцами поляков и евреев. Этим людям ставят памятники на Западной Украине — Степан Бандера. Протесты на Майдане, которые имели все элементы госпереворота и свержения легитимно избранной власти при сердечной помощи ЕС, Совета Европы и Вашингтона. Национальные герои части Украины также плохи как Павелич (лидер Независимого государства Хорватия во Второй Мировой войне Анте. — Прим. ред.). Бандера и его соратник Роман Шушкевич, или как его зовут — на почтовых марках", — подчеркнул Миланович.

Он отметил, что есть серьезные проблемы, и когда речь идет о страхе и неврозе, который привел к сепаратизму и Крыму, тогда "на вещи надо смотреть по-другому".
"Над Украиной издеваются те же бюрократы из Брюсселя, которые издевались над другими государствами. Продают им туман, обещают некий ассоциированный статус. Страна по данным ЕС находится в очень плохом положении, когда-то они были развитые, а сейчас ВВП на душу населения на уровне Косово", — сказал хорватский президент.
В заключении он выразил сомнение, что брюссельская политика в этом деле достигла успеха.
Хорватский премьер Андрей Пленкович ранее назвал "чушью" слова президента Милановича об отзыве военных из НАТО при обострении на Украине и уточнил, что хорватский контингент ранее планово возвратили из Польши, а также извинился перед Киевом.
Миланович в минувший вторник заявил, что власти Хорватии в случае эскалации на Украине отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. По его словам, речь идет о "политике администрации президента США". Украинский МИД назвал недопустимыми заявления президента балканского государства о ситуации в стране и ее членстве в НАТО и указал, что эти слова идут вразрез с официальной позицией государства и вредят отношениям. Киев также потребовал опровержения заявления Милановича. За свои высказывания президент Хорватии в тот же день попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист".
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