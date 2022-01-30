https://ria.ru/20220130/khorvatiya-1770158510.html
Президент Хорватии рассказал, кто натравливает Украину на Россию
Президент Хорватии рассказал, кто натравливает Украину на Россию - РИА Новости, 30.01.2022
Президент Хорватии рассказал, кто натравливает Украину на Россию
Политики из Европы безответственно относятся к Украине и натравливают ее на Россию, заявил президент Хорватии Зоран Миланович в эфире телеканала RTL. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T00:38
2022-01-30T00:38
2022-01-30T01:29
в мире
украина
хорватия
евросоюз
нато
зоран миланович
андрей пленкович
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102955_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fdcab8c6f09f31bf0aeced740d681cac.jpg
БЕЛГРАД, 30 янв — РИА Новости. Политики из Европы безответственно относятся к Украине и натравливают ее на Россию, заявил президент Хорватии Зоран Миланович в эфире телеканала RTL.Он подчеркнул, что у Киева есть проблемы и властям пора приступить к их решению."С сепаратистами, которых не признала и Россия, продолжить переговоры, не игнорировать факт, что там есть переговорщики, которые не самые лучшие ребята, но и с ними надо разговаривать. А не идти постоянно путем конфронтации с ядерной и гиперзвуковой силой — Россией. <...> И кто бы их к этому не подстрекал — он опасный шарлатан, таких в Европе сейчас достаточно", — подчеркнул Миланович.По словам хорватского лидера, он владеет русским языком, наблюдает годами за ситуацией на Украине и у него нет "ни любви, ни ненависти к ней".Он отметил, что есть серьезные проблемы, и когда речь идет о страхе и неврозе, который привел к сепаратизму и Крыму, тогда "на вещи надо смотреть по-другому"."Над Украиной издеваются те же бюрократы из Брюсселя, которые издевались над другими государствами. Продают им туман, обещают некий ассоциированный статус. Страна по данным ЕС находится в очень плохом положении, когда-то они были развитые, а сейчас ВВП на душу населения на уровне Косово", — сказал хорватский президент.В заключении он выразил сомнение, что брюссельская политика в этом деле достигла успеха.Хорватский премьер Андрей Пленкович ранее назвал "чушью" слова президента Милановича об отзыве военных из НАТО при обострении на Украине и уточнил, что хорватский контингент ранее планово возвратили из Польши, а также извинился перед Киевом.Миланович в минувший вторник заявил, что власти Хорватии в случае эскалации на Украине отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. По его словам, речь идет о "политике администрации президента США". Украинский МИД назвал недопустимыми заявления президента балканского государства о ситуации в стране и ее членстве в НАТО и указал, что эти слова идут вразрез с официальной позицией государства и вредят отношениям. Киев также потребовал опровержения заявления Милановича. За свои высказывания президент Хорватии в тот же день попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист".
https://ria.ru/20220129/khorvatiya-1770157175.html
https://ria.ru/20220129/ukraina-1770147299.html
украина
хорватия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102955_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_248c161060a8249450a91a8e909b4180.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, хорватия, евросоюз, нато, зоран миланович, андрей пленкович, ситуация в днр и лнр, россия
00:38 30.01.2022 (обновлено: 01:29 30.01.2022)
Президент Хорватии рассказал, кто натравливает Украину на Россию
Президент Хорватии Миланович: "шарлатаны" из Европы натравливают Украину на Россию