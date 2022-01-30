https://ria.ru/20220130/kazakhstan-1770193940.html

В Казахстане задержали подозреваемого в погромах на кладбище в Уштобе

В Казахстане задержали подозреваемого в погромах на кладбище в Уштобе - РИА Новости, 30.01.2022

В Казахстане задержали подозреваемого в погромах на кладбище в Уштобе

Правоохранительные органы Алма-Атинской области задержали подозреваемого в погромах на православном кладбище в городе Уштобе, сообщает казахстанская полиция. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T14:45

2022-01-30T14:45

2022-01-30T14:45

в мире

алма-атинская область

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768494183_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_92e204a00cd9abdf9258fbe5382d58f9.jpg

НУР-СУЛТАН, 30 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Алма-Атинской области задержали подозреваемого в погромах на православном кладбище в городе Уштобе, сообщает казахстанская полиция.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву найти вандалов, осквернивших в городе Уштобе Алма-Атинской области православное кладбище, и привлечь их к ответственности. По данным СМИ, неизвестные снесли на кладбище свыше 20 крестов, а также ограждения и памятники. В полиции региона заявили о возбуждении уголовного дела по факту вандализма."В разрушении мест захоронений подозревается 34-летний житель города Уштобе, страдающий психическим расстройством. Причастность задержанного к уголовному правонарушению подтверждается свидетельскими показаниями и результатами экспертиз. Установлено, что осквернение захоронений произошло 16 января", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте полиции.Согласно сообщению, на кладбище повреждены и разрушены 14 мест захоронений, на которых вырваны металлические оградки, разломаны деревянные и железные кресты, разбросаны надгробные надписи и памятные венки. Оскверненные захоронения расположены на краю кладбища."Родственники усопших поставлены в известность. Фактов краж не выявлено", - поясняет полиция.Подозреваемого госпитализировали в областной психоневрологический диспансер.

https://ria.ru/20220129/tokaev-1770146530.html

https://ria.ru/20220129/vandalizm-1770138204.html

алма-атинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алма-атинская область, касым-жомарт токаев