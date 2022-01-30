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В Казахстане задержали подозреваемого в погромах на кладбище в Уштобе
В Казахстане задержали подозреваемого в погромах на кладбище в Уштобе - РИА Новости, 30.01.2022
В Казахстане задержали подозреваемого в погромах на кладбище в Уштобе
Правоохранительные органы Алма-Атинской области задержали подозреваемого в погромах на православном кладбище в городе Уштобе, сообщает казахстанская полиция. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T14:45
2022-01-30T14:45
в мире
алма-атинская область
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 30 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Алма-Атинской области задержали подозреваемого в погромах на православном кладбище в городе Уштобе, сообщает казахстанская полиция.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву найти вандалов, осквернивших в городе Уштобе Алма-Атинской области православное кладбище, и привлечь их к ответственности. По данным СМИ, неизвестные снесли на кладбище свыше 20 крестов, а также ограждения и памятники. В полиции региона заявили о возбуждении уголовного дела по факту вандализма."В разрушении мест захоронений подозревается 34-летний житель города Уштобе, страдающий психическим расстройством. Причастность задержанного к уголовному правонарушению подтверждается свидетельскими показаниями и результатами экспертиз. Установлено, что осквернение захоронений произошло 16 января", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте полиции.Согласно сообщению, на кладбище повреждены и разрушены 14 мест захоронений, на которых вырваны металлические оградки, разломаны деревянные и железные кресты, разбросаны надгробные надписи и памятные венки. Оскверненные захоронения расположены на краю кладбища."Родственники усопших поставлены в известность. Фактов краж не выявлено", - поясняет полиция.Подозреваемого госпитализировали в областной психоневрологический диспансер.
https://ria.ru/20220129/tokaev-1770146530.html
https://ria.ru/20220129/vandalizm-1770138204.html
алма-атинская область
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в мире, алма-атинская область, касым-жомарт токаев
14:45 30.01.2022
 
В Казахстане задержали подозреваемого в погромах на кладбище в Уштобе

Полиция Казахстана задержала подозреваемого в погромах на кладбище в Алма-Атинской области

© AP Photo / Vladimir TretyakovАвтомобиль полиции в центре Алма-Аты
Автомобиль полиции в центре Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Автомобиль полиции в центре Алма-Аты. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 30 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Алма-Атинской области задержали подозреваемого в погромах на православном кладбище в городе Уштобе, сообщает казахстанская полиция.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву найти вандалов, осквернивших в городе Уштобе Алма-Атинской области православное кладбище, и привлечь их к ответственности. По данным СМИ, неизвестные снесли на кладбище свыше 20 крестов, а также ограждения и памятники. В полиции региона заявили о возбуждении уголовного дела по факту вандализма.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
Вчера, 19:14
Токаев поручил наказать тех, кто осквернил кладбище в Алма-Атинской области
"В разрушении мест захоронений подозревается 34-летний житель города Уштобе, страдающий психическим расстройством. Причастность задержанного к уголовному правонарушению подтверждается свидетельскими показаниями и результатами экспертиз. Установлено, что осквернение захоронений произошло 16 января", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте полиции.
Согласно сообщению, на кладбище повреждены и разрушены 14 мест захоронений, на которых вырваны металлические оградки, разломаны деревянные и железные кресты, разбросаны надгробные надписи и памятные венки. Оскверненные захоронения расположены на краю кладбища.
"Родственники усопших поставлены в известность. Фактов краж не выявлено", - поясняет полиция.
Подозреваемого госпитализировали в областной психоневрологический диспансер.
Крест на могиле - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
Вчера, 16:51Религия
В Алма-Атинской области вандалы повалили более 20 крестов на кладбище
 
В миреАлма-Атинская областьКасым-Жомарт Токаев
 
 
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