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В Саратове почти 45 процентов школ закроют на карантин

В Саратове почти 45 процентов школ закроют на карантин - РИА Новости, 30.01.2022

В Саратове почти 45 процентов школ закроют на карантин

Уже 61 школа Саратова из 136 с понедельника будет закрыта на карантин из-за вирусных инфекций, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T16:07

2022-01-30T16:07

2022-01-30T16:07

саратов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости. Уже 61 школа Саратова из 136 с понедельника будет закрыта на карантин из-за вирусных инфекций, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале.Ранее в мэрии проинформировали, что в связи с превышением 20-процентного порога заболеваемости вирусными заболеваниями на недельный карантин со вторника закрылись 18 школ города, затем в среду-субботу - еще 34."Еще девять учебных заведений будут закрыты на карантин в связи с превышением 20-процентного эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями с завтрашнего дня, 31 января", - говорится в сообщении.По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 17 по 23 января в регионе зарегистрированы 18 020 случаев заболевания ОРВИ, что превышает расчетный эпидемический порог на 34%, в частности, в возрастной группе 7-14 лет прирост заболеваемости составил 71%. В Саратове за этот же период зарегистрировано 6 528 случаев заболевания ОРВИ с превышением эпидпорога на 15,7%, в том числе в группе детей от семи до 14 лет эпидпорог превышен на 33%.

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саратов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, telegram (приложение), россия