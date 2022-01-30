https://ria.ru/20220130/kanada-1770183402.html

Протестующие в Канаде станцевали у Национального военного мемориала

Протестующие в Канаде станцевали у Национального военного мемориала - РИА Новости, 30.01.2022

Протестующие в Канаде станцевали у Национального военного мемориала

Протестующие против COVID-ограничений в Канаде танцевали и выпивали у Национального военного мемориала в центре столицы страны Оттавы, одна из демонстрантов... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T12:38

2022-01-30T12:38

2022-01-30T12:45

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Протестующие против COVID-ограничений в Канаде танцевали и выпивали у Национального военного мемориала в центре столицы страны Оттавы, одна из демонстрантов залезла на сам монумент, сообщает местное издание Ottawa Citizen.В субботу тысячи дальнобойщиков и других протестующих собрались у Парламентского холма в Оттаве, чтобы призвать к отмене обязательной вакцинации и других ограничений, связанных с коронавирусом. Организаторы призвали растущую толпу к мирной акции, а полиция перешла в состояние повышенной готовности.Издание ссылается на видео, опубликованное в Twitter, на котором видно, как протестующие пьют, кричат и танцуют у мемориала. В том числе одна женщина забралась на монумент, выкрикивая "Свобода!".Министр обороны Канады Анита Ананд осудила действия демонстрантов."Могила неизвестного солдата и Национальный военный мемориал – священные места для нашей страны. Я призываю всех канадцев относиться к ним с серьезностью из уважения к тем, кто сражался и погиб за Канаду. Поведение, которое мы наблюдаем сегодня, более чем достойно порицания", - написала она на своей странице в Twitter.Ранее телеканал CBC News сообщал, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности сменил место резиденции на фоне проходящих в стране протестов против ковид-ограничений.

https://ria.ru/20220130/kanada-1770157860.html

https://ria.ru/20220129/protesty-1770141810.html

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оттава

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в мире, канада, оттава, джастин трюдо