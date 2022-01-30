12:38 30.01.2022 (обновлено: 12:45 30.01.2022)
Протестующие в Канаде станцевали у Национального военного мемориала
В Канаде протестующие против COVID-мер станцевали у Национального военного мемориала
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Протестующие против COVID-ограничений в Канаде танцевали и выпивали у Национального военного мемориала в центре столицы страны Оттавы, одна из демонстрантов залезла на сам монумент, сообщает местное издание Ottawa Citizen.
В субботу тысячи дальнобойщиков и других протестующих собрались у Парламентского холма в Оттаве, чтобы призвать к отмене обязательной вакцинации и других ограничений, связанных с коронавирусом. Организаторы призвали растущую толпу к мирной акции, а полиция перешла в состояние повышенной готовности.
After explaining to these less than fine Canadians of the hallowed grounds upon which they trode, this was their reaction in the name of Freedom. Unsat! pic.twitter.com/Mk7VVLsfxo— Steven Thornton (@S_Thornton_332) January 29, 2022
Издание ссылается на видео, опубликованное в Twitter, на котором видно, как протестующие пьют, кричат и танцуют у мемориала. В том числе одна женщина забралась на монумент, выкрикивая "Свобода!".
Министр обороны Канады Анита Ананд осудила действия демонстрантов.
"Могила неизвестного солдата и Национальный военный мемориал – священные места для нашей страны. Я призываю всех канадцев относиться к ним с серьезностью из уважения к тем, кто сражался и погиб за Канаду. Поведение, которое мы наблюдаем сегодня, более чем достойно порицания", - написала она на своей странице в Twitter.
Ранее телеканал CBC News сообщал, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности сменил место резиденции на фоне проходящих в стране протестов против ковид-ограничений.