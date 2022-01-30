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Премьеру Канады пришлось бежать из дома из-за протестов в стране
CBS News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в стране - РИА Новости, 30.01.2022
Премьеру Канады пришлось бежать из дома из-за протестов в стране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности сменил место резиденции из-за проходящих в стране протестов против... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T00:10
2022-01-30T00:10
2022-01-30T00:27
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности сменил место резиденции из-за проходящих в стране протестов против ковид-ограничений, сообщил канадский телеканал CBC News со ссылкой на источники.Сообщается, что накануне тысячи дальнобойщиков и других протестующих стеклись к Парламентскому холму в Оттаве, чтобы призвать к отмене обязательной вакцинации и других ограничений, связанных с коронавирусом. Организаторы призывают растущую толпу к мирной акции, а полиция находится в состоянии повышенной готовности.По сообщению телеканала, ожидается, что в ближайшие часы в центре города станет еще больше людей: дальнобойщики, инициировавшие акцию, а также их сторонники покидают пункты сбора в восточной и западной частях Оттавы, направляясь к Парламентскому холму. Отмечается, что грузовики, собравшиеся на Веллингтон-стрит перед зданиями парламента, украшены баннерами с критикой против санитарных мер и премьера Джастина Трюдо.Пока протест носит мирный характер, подчеркивает телеканал.
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в мире, канада, оттава, джастин трюдо
00:10 30.01.2022 (обновлено: 00:27 30.01.2022)
CBS News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в стране
CBC News: премьер Канады Трюдо сменил место резиденции из соображений безопасности
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности сменил место резиденции из-за проходящих в стране протестов против ковид-ограничений, сообщил канадский телеканал CBC News
со ссылкой на источники.
"На фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны", — передает телеканал, который не раскрывает источники.
Сообщается, что накануне тысячи дальнобойщиков и других протестующих стеклись к Парламентскому холму в Оттаве, чтобы призвать к отмене обязательной вакцинации и других ограничений, связанных с коронавирусом. Организаторы призывают растущую толпу к мирной акции, а полиция находится в состоянии повышенной готовности.
По сообщению телеканала, ожидается, что в ближайшие часы в центре города станет еще больше людей: дальнобойщики, инициировавшие акцию, а также их сторонники покидают пункты сбора в восточной и западной частях Оттавы, направляясь к Парламентскому холму. Отмечается, что грузовики, собравшиеся на Веллингтон-стрит перед зданиями парламента, украшены баннерами с критикой против санитарных мер и премьера Джастина Трюдо.
Пока протест носит мирный характер, подчеркивает телеканал.