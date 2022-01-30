https://ria.ru/20220130/internet-1770089568.html

IT-специалист рассказал, зачем отключать мобильный интернет на ночь

IT-специалист рассказал, зачем отключать мобильный интернет на ночь - РИА Новости, 30.01.2022

IT-специалист рассказал, зачем отключать мобильный интернет на ночь

Смартфон должен ночью спать, чтобы продлить жизнь аккумулятора. Подключенный мобильный интернет может навредить устройству, которому больше трех-четырех лет,... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T01:15

2022-01-30T01:15

2022-01-30T01:15

общество

технологии

интернет

wi-fi

московский институт радиотехники электроники и автоматики

смартфоны

россия

евгений кашкин

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Смартфон должен ночью спать, чтобы продлить жизнь аккумулятора. Подключенный мобильный интернет может навредить устройству, которому больше трех-четырех лет, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Кашкин подчеркнул, что за ночь владельцы гаджета могут израсходовать значительную часть пакета мобильного трафика.Кроме того, добавил собеседник агентства, в это время есть и опасность перегрева смартфона, а также изменения геометрии аккумулятора.

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общество, технологии, интернет, wi-fi, московский институт радиотехники электроники и автоматики, смартфоны, россия, евгений кашкин