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На Украине вспомнили слова Николая II, ожидая войны с Россией
В Раде вспомнили слова Николая II из-за ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 30.01.2022
На Украине вспомнили слова Николая II, ожидая войны с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин вспомнил в Facebook слова последнего русского императора Николая II из-за ситуации... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T05:20
2022-01-30T15:02
в мире
украина
сербия
николай ii
олег волошин
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин вспомнил в Facebook слова последнего русского императора Николая II из-за ситуации вокруг Украины.Парламентарий процитировал манифест монарха о вступлении России в Первую мировую войну.Депутат отметил, что, находясь в Белграде около памятника царю, он не мог не вспомнить эти строки из манифеста из-за "нынешних событий".При этом, как указал политик, в современной ситуации невозможно представить, чтобы дипломатическое напряжение перешло в военные действия.Поводом к Первой мировой войне послужило убийство сербскими националистами 28 июня 1914 года в Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Вена предъявила Белграду заведомо неприемлемые условия для разрешения возникшего конфликта и после того, как австро-венгерский ультиматум был отвергнут, 28 июля объявила Сербии войну.Выполняя свои союзнические обязательства перед балканской страной, Россия с 30 июля начала всеобщую мобилизацию. На следующий день Германия в ультимативной форме потребовала от Москвы прекратить мобилизацию. Не получив ответа, Берлин 1 августа объявил России войну. Затем Германия объявила войну Франции, а Великобритания — Германии.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.
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в мире, украина, сербия, николай ii, олег волошин, россия
05:20 30.01.2022 (обновлено: 15:02 30.01.2022)
 
В Раде вспомнили слова Николая II из-за ситуации вокруг Украины

Депутат Рады Волошин вспомнил манифест Николая II о войне из-за ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНиколай II
Николай II - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин вспомнил в Facebook слова последнего русского императора Николая II из-за ситуации вокруг Украины.
Парламентарий процитировал манифест монарха о вступлении России в Первую мировую войну.

"Мы повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием Наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди дружественных сношений, союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну", — привел слова Николая II Волошин.

Депутат отметил, что, находясь в Белграде около памятника царю, он не мог не вспомнить эти строки из манифеста из-за "нынешних событий".
При этом, как указал политик, в современной ситуации невозможно представить, чтобы дипломатическое напряжение перешло в военные действия.

"Но все же что-то подсказывает, что нынешняя циничная и расчетливая эпоха плохо совместима со столь высоким "штилем", столь искренними заблуждениями и столь отчаянными поступками. А потому при всей схожести есть основания рассчитывать, что повторения той трагедии удастся избежать", — заключил Волошин.

Поводом к Первой мировой войне послужило убийство сербскими националистами 28 июня 1914 года в Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Вена предъявила Белграду заведомо неприемлемые условия для разрешения возникшего конфликта и после того, как австро-венгерский ультиматум был отвергнут, 28 июля объявила Сербии войну.
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Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.
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