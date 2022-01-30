https://ria.ru/20220130/imperator-1770163431.html

На Украине вспомнили слова Николая II, ожидая войны с Россией

В Раде вспомнили слова Николая II из-за ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 30.01.2022

На Украине вспомнили слова Николая II, ожидая войны с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин вспомнил в Facebook слова последнего русского императора Николая II из-за ситуации... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T05:20

2022-01-30T05:20

2022-01-30T15:02

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сербия

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олег волошин

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин вспомнил в Facebook слова последнего русского императора Николая II из-за ситуации вокруг Украины.Парламентарий процитировал манифест монарха о вступлении России в Первую мировую войну.Депутат отметил, что, находясь в Белграде около памятника царю, он не мог не вспомнить эти строки из манифеста из-за "нынешних событий".При этом, как указал политик, в современной ситуации невозможно представить, чтобы дипломатическое напряжение перешло в военные действия.Поводом к Первой мировой войне послужило убийство сербскими националистами 28 июня 1914 года в Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Вена предъявила Белграду заведомо неприемлемые условия для разрешения возникшего конфликта и после того, как австро-венгерский ультиматум был отвергнут, 28 июля объявила Сербии войну.Выполняя свои союзнические обязательства перед балканской страной, Россия с 30 июля начала всеобщую мобилизацию. На следующий день Германия в ультимативной форме потребовала от Москвы прекратить мобилизацию. Не получив ответа, Берлин 1 августа объявил России войну. Затем Германия объявила войну Франции, а Великобритания — Германии.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.

https://ria.ru/20170930/1505920521.html

https://ria.ru/20211009/imperator-1753779614.html

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в мире, украина, сербия, николай ii, олег волошин, россия