https://ria.ru/20220130/gretsiya-1770229785.html

Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса

Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса - РИА Новости, 30.01.2022

Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса

Оппозиции не удалось отправить в отставку кабинет министров Греции во главе с Кириакосом Мицотакисом - парламент в воскресенье вечером отклонил вотум недоверия. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T22:39

2022-01-30T22:39

2022-01-30T22:39

в мире

греция

сириза

алексис ципрас

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Оппозиции не удалось отправить в отставку кабинет министров Греции во главе с Кириакосом Мицотакисом - парламент в воскресенье вечером отклонил вотум недоверия.За недоверие правительству проголосовали 142 депутата при необходимом для принятия решения 151 голосе из 300.Против были 156 депутатов из правящей партии "Новая демократия".Воздержался один депутат.Всего в голосовании участвовали 299 депутатов, одна депутат правящей партии находится в больнице и не смогла участвовать в голосовании.Голосование было поименным."Предложение о недоверии правительству, выдвинутое Коалицией радикальных левых СИРИЗА - Прогрессивный альянс отклонено", - объявил председательствующий.Лидер оппозиции - бывший премьер и председатель партии СИРИЗА - Прогрессивный альянс Алексис Ципрас 27 января вынес на обсуждение парламента вопрос о вотуме недоверия правительству, обвинив его в провале борьбы с пандемией коронавируса и невозможности справиться с последствиями недавней непогоды.Процедура рассмотрения вопроса о недоверии правительству началась в пятницу, дебаты шли в течение трех дней.Главным доводом правительства в споре с оппозицией стали цифры экономического развития страны - рост ВВП, уменьшение безработицы, увеличение минимальной зарплаты и планы ее второго повышения.При этом инициатива отправить правительство в отставку с самого начала была обречена на провал, так как правительство Мицотакиса располагает 157 местами в 300-местном парламенте, и оппозиции не хватает голосов для вотума недоверия.После восстановления демократии в Греции в 1974 году ни одно правительство не было отправлено в отставку по требования оппозиции в связи с недоверием.Вновь вопрос о недоверии правительству может быть поставлен не ранее чем через полгода после состоявшегося голосования, если только требование не подписано большинством депутатов парламента.

https://ria.ru/20220130/moldaviya-1770202975.html

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в мире, греция, сириза, алексис ципрас, кириакос мицотакис