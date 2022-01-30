https://ria.ru/20220130/gretsiya-1770229785.html
Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса - РИА Новости, 30.01.2022
Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
Оппозиции не удалось отправить в отставку кабинет министров Греции во главе с Кириакосом Мицотакисом - парламент в воскресенье вечером отклонил вотум недоверия. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T22:39
2022-01-30T22:39
2022-01-30T22:39
в мире
греция
сириза
алексис ципрас
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Оппозиции не удалось отправить в отставку кабинет министров Греции во главе с Кириакосом Мицотакисом - парламент в воскресенье вечером отклонил вотум недоверия.За недоверие правительству проголосовали 142 депутата при необходимом для принятия решения 151 голосе из 300.Против были 156 депутатов из правящей партии "Новая демократия".Воздержался один депутат.Всего в голосовании участвовали 299 депутатов, одна депутат правящей партии находится в больнице и не смогла участвовать в голосовании.Голосование было поименным."Предложение о недоверии правительству, выдвинутое Коалицией радикальных левых СИРИЗА - Прогрессивный альянс отклонено", - объявил председательствующий.Лидер оппозиции - бывший премьер и председатель партии СИРИЗА - Прогрессивный альянс Алексис Ципрас 27 января вынес на обсуждение парламента вопрос о вотуме недоверия правительству, обвинив его в провале борьбы с пандемией коронавируса и невозможности справиться с последствиями недавней непогоды.Процедура рассмотрения вопроса о недоверии правительству началась в пятницу, дебаты шли в течение трех дней.Главным доводом правительства в споре с оппозицией стали цифры экономического развития страны - рост ВВП, уменьшение безработицы, увеличение минимальной зарплаты и планы ее второго повышения.При этом инициатива отправить правительство в отставку с самого начала была обречена на провал, так как правительство Мицотакиса располагает 157 местами в 300-местном парламенте, и оппозиции не хватает голосов для вотума недоверия.После восстановления демократии в Греции в 1974 году ни одно правительство не было отправлено в отставку по требования оппозиции в связи с недоверием.Вновь вопрос о недоверии правительству может быть поставлен не ранее чем через полгода после состоявшегося голосования, если только требование не подписано большинством депутатов парламента.
https://ria.ru/20220130/moldaviya-1770202975.html
https://ria.ru/20220129/prezident-1770154540.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, греция, сириза, алексис ципрас, кириакос мицотакис
Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
Парламент Греции отклонил вотум недоверия оппозиции правительству Мицотакиса
АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Оппозиции не удалось отправить в отставку кабинет министров Греции во главе с Кириакосом Мицотакисом - парламент в воскресенье вечером отклонил вотум недоверия.
За недоверие правительству проголосовали 142 депутата при необходимом для принятия решения 151 голосе из 300.
Против были 156 депутатов из правящей партии "Новая демократия".
Воздержался один депутат.
Всего в голосовании участвовали 299 депутатов, одна депутат правящей партии находится в больнице и не смогла участвовать в голосовании.
Голосование было поименным.
"Предложение о недоверии правительству, выдвинутое Коалицией радикальных левых СИРИЗА
- Прогрессивный альянс отклонено", - объявил председательствующий.
Лидер оппозиции - бывший премьер и председатель партии СИРИЗА - Прогрессивный альянс Алексис Ципрас
27 января вынес на обсуждение парламента вопрос о вотуме недоверия правительству, обвинив его в провале борьбы с пандемией коронавируса и невозможности справиться с последствиями недавней непогоды.
Процедура рассмотрения вопроса о недоверии правительству началась в пятницу, дебаты шли в течение трех дней.
Главным доводом правительства в споре с оппозицией стали цифры экономического развития страны - рост ВВП, уменьшение безработицы, увеличение минимальной зарплаты и планы ее второго повышения.
При этом инициатива отправить правительство в отставку с самого начала была обречена на провал, так как правительство Мицотакиса
располагает 157 местами в 300-местном парламенте, и оппозиции не хватает голосов для вотума недоверия.
После восстановления демократии в Греции
в 1974 году ни одно правительство не было отправлено в отставку по требования оппозиции в связи с недоверием.
Вновь вопрос о недоверии правительству может быть поставлен не ранее чем через полгода после состоявшегося голосования, если только требование не подписано большинством депутатов парламента.