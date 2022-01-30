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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220130/goroskop-1769998982.html
Названы знаки зодиака, которые никогда не признают свою неправоту
Названы знаки зодиака, которые никогда не признают свою неправоту - РИА Новости, 30.01.2022
Названы знаки зодиака, которые никогда не признают свою неправоту
Астролог Ааста Пахадиа назвала знаки зодиака, которые никогда не признают свою неправоту и ошибки, сообщает Pinkvilla. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T06:45
2022-01-30T18:10
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Астролог Ааста Пахадиа назвала знаки зодиака, которые никогда не признают свою неправоту и ошибки, сообщает Pinkvilla.По ее словам, причина может быть связана с их повышенным эго. Они не понимают, что это не делает их слабыми и униженными. Но у представителей этих знаков в характере заложена потребность "всегда быть совершенными", поэтому ошибки они считают непростительными.Тельцы — известные упрямцы. Они всегда будут верны своей точке зрения и не признают, что оказались где-то не правы. Им нравится быть уверенными в том, что они знают, что лучше. "Хотя придерживаться своих решений и уметь постоять за себя может быть полезно, земным Тельцам все же следует прислушиваться к другим, когда им пытаются объяснить, почему они не совсем правы", — рекомендует Пахадиа.Львы — прирожденные лидеры и ненавидят, когда им говорят, что они в чем-то ошибаются. Поскольку многие из представителей этого огненного знака живут с так называемым комплексом превосходства, то часто обижаются, когда кто-то указывает им на их недостатки. "Львы могут принять замечания за нападения и не заметить, что им просто пытаются помочь", — подчеркнула астролог.Скорпионы увлечены своими идеями и убеждениями. Как правило, представители этого водного знака еще и очень самоуверенные персоны. Они также любят сильно зацикливаться на том, на что и так уже потратили много сил и энергии. Все ради того, чтобы еще сильнее укоренить свою точку зрения. "Они слишком сильно переживают в такие моменты, поэтому чужое мнение их вряд ли переубедит и заставит передумать", — считает автор гороскопа. Водолеи — представители воздушной стихии, поэтому, в отличие от остальных, склонны "плыть по течению". Несмотря на это, в их характере тоже достаточно упрямства. Они умеют самостоятельно принимать решения и никого не слушать. "А еще для Водолеев нет ничего важнее их точки зрения, поэтому они берут на себя задачу просветить весь род человеческий", — иронизирует Пахадиа и добавляет, что если будут несогласные с ними, то представители этого знака примут их мнение за контраргумент.
https://ria.ru/20220116/astrology-1767879311.html
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новости культуры, стиль жизни, гороскоп
06:45 30.01.2022 (обновлено: 18:10 30.01.2022)
 
Названы знаки зодиака, которые никогда не признают свою неправоту

Названы знаки зодиака, которые никогда не признают свою неправоту

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди со смартфонами
Молодые люди со смартфонами - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Астролог Ааста Пахадиа назвала знаки зодиака, которые никогда не признают свою неправоту и ошибки, сообщает Pinkvilla.
По ее словам, причина может быть связана с их повышенным эго. Они не понимают, что это не делает их слабыми и униженными. Но у представителей этих знаков в характере заложена потребность "всегда быть совершенными", поэтому ошибки они считают непростительными.
Тельцы — известные упрямцы. Они всегда будут верны своей точке зрения и не признают, что оказались где-то не правы. Им нравится быть уверенными в том, что они знают, что лучше. "Хотя придерживаться своих решений и уметь постоять за себя может быть полезно, земным Тельцам все же следует прислушиваться к другим, когда им пытаются объяснить, почему они не совсем правы", — рекомендует Пахадиа.
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Львы — прирожденные лидеры и ненавидят, когда им говорят, что они в чем-то ошибаются. Поскольку многие из представителей этого огненного знака живут с так называемым комплексом превосходства, то часто обижаются, когда кто-то указывает им на их недостатки. "Львы могут принять замечания за нападения и не заметить, что им просто пытаются помочь", — подчеркнула астролог.
Скорпионы увлечены своими идеями и убеждениями. Как правило, представители этого водного знака еще и очень самоуверенные персоны. Они также любят сильно зацикливаться на том, на что и так уже потратили много сил и энергии. Все ради того, чтобы еще сильнее укоренить свою точку зрения. "Они слишком сильно переживают в такие моменты, поэтому чужое мнение их вряд ли переубедит и заставит передумать", — считает автор гороскопа.
Водолеи — представители воздушной стихии, поэтому, в отличие от остальных, склонны "плыть по течению". Несмотря на это, в их характере тоже достаточно упрямства. Они умеют самостоятельно принимать решения и никого не слушать. "А еще для Водолеев нет ничего важнее их точки зрения, поэтому они берут на себя задачу просветить весь род человеческий", — иронизирует Пахадиа и добавляет, что если будут несогласные с ними, то представители этого знака примут их мнение за контраргумент.
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