https://ria.ru/20220130/gaz-1770223472.html

Боррель: ЕС надеется на США и Катар при снижении поставок газа из России

Боррель: ЕС надеется на США и Катар при снижении поставок газа из России - РИА Новости, 30.01.2022

Боррель: ЕС надеется на США и Катар при снижении поставок газа из России

Евросоюз рассчитывает, что такие страны, как США, Катар и Азербайджан, компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России, написал в своем блоге... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T20:39

2022-01-30T20:39

2022-01-30T20:39

в мире

азербайджан

сша

владимир путин

евросоюз

нато

сергей лавров

восточная европа

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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Евросоюз рассчитывает, что такие страны, как США, Катар и Азербайджан, компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России, написал в своем блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.Боррель полагает, что сокращение или даже остановка поставок газа из России в ЕС может произойти в случае провала переговоров по безопасности в Европе. При этом в Кремле не раз заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и не давала повода усомниться в своей надежности."Нам надо быть готовым на тот случай, если дипломатия провалится. Мы рассматриваем все возможности и сценарии, в том числе сотрудничество с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки", - заявил Боррель.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах. По словам Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770217584.html

https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770212454.html

азербайджан

сша

восточная европа

россия

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