https://ria.ru/20220130/gaz-1770163623.html

Замерзающая Украина вот-вот приползет к России за газом

"Поставили на колени": на Украине назвали срок начала закупки газа у России - РИА Новости, 30.01.2022

Замерзающая Украина вот-вот приползет к России за газом

Украина будет вынуждена начать прямые поставки газа из России после открытия "Северного потока — 2", предположил в эфире телеканала NewsOne политолог Дмитрий... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T05:26

2022-01-30T05:26

2022-01-30T15:42

экономика

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киев

европа

газпром

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украина будет вынуждена начать прямые поставки газа из России после открытия "Северного потока — 2", предположил в эфире телеканала NewsOne политолог Дмитрий Корнейчук.По его словам, сегодня страна столкнулась с катастрофическим дефицитом голубого топлива, а в следующий отопительный сезон Киеву "будет негде закупать газ". Он считает, что из-за этого власти будут вынуждены пойти на "величайшую зраду" (предательство. — Прим. ред.).Эксперт считает, что политическое руководство Украины искусственно создало нынешний энергетический кризис, чтобы объяснить гражданам необходимость начала закупки голубого топлива из России. По его мнению, Киев целенаправленно поднял тарифы на газ в стране и "поставил бизнес на колени"."Тогда украинцы скажут: да хоть с кем угодно вы договаривайтесь — только снизьте нам тарифы на газ. Это банальная политтехнология", — заключил политолог.Украина в 2015 году перестала напрямую покупать газ из России и заменила его так называемым виртуальным реверсом. Реверс означает, что изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении. Виртуальный же реверс — взаимозачет поставок, он предполагает, что украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западные границы страны, но оформляется как импортированный из ЕС.

https://ria.ru/20220121/vlozheniya-1768810922.html

https://ria.ru/20220118/gaz-1768295306.html

украина

киев

европа

россия

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экономика, в мире, украина, киев, европа, газпром, северный поток — 2, россия, дмитрий корнейчук