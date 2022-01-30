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Замерзающая Украина вот-вот приползет к России за газом
"Поставили на колени": на Украине назвали срок начала закупки газа у России - РИА Новости, 30.01.2022
Замерзающая Украина вот-вот приползет к России за газом
Украина будет вынуждена начать прямые поставки газа из России после открытия "Северного потока — 2", предположил в эфире телеканала NewsOne политолог Дмитрий... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T05:26
2022-01-30T15:42
экономика
в мире
украина
киев
европа
газпром
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украина будет вынуждена начать прямые поставки газа из России после открытия "Северного потока — 2", предположил в эфире телеканала NewsOne политолог Дмитрий Корнейчук.По его словам, сегодня страна столкнулась с катастрофическим дефицитом голубого топлива, а в следующий отопительный сезон Киеву "будет негде закупать газ". Он считает, что из-за этого власти будут вынуждены пойти на "величайшую зраду" (предательство. — Прим. ред.).Эксперт считает, что политическое руководство Украины искусственно создало нынешний энергетический кризис, чтобы объяснить гражданам необходимость начала закупки голубого топлива из России. По его мнению, Киев целенаправленно поднял тарифы на газ в стране и "поставил бизнес на колени"."Тогда украинцы скажут: да хоть с кем угодно вы договаривайтесь — только снизьте нам тарифы на газ. Это банальная политтехнология", — заключил политолог.Украина в 2015 году перестала напрямую покупать газ из России и заменила его так называемым виртуальным реверсом. Реверс означает, что изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении. Виртуальный же реверс — взаимозачет поставок, он предполагает, что украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западные границы страны, но оформляется как импортированный из ЕС.
https://ria.ru/20220121/vlozheniya-1768810922.html
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экономика, в мире, украина, киев, европа, газпром, северный поток — 2, россия, дмитрий корнейчук
05:26 30.01.2022 (обновлено: 15:42 30.01.2022)
 
"Поставили на колени": на Украине назвали срок начала закупки газа у России

Эксперт Корнейчук: Киев начнет покупать газ у России после открытия "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украина будет вынуждена начать прямые поставки газа из России после открытия "Северного потока — 2", предположил в эфире телеканала NewsOne политолог Дмитрий Корнейчук.
По его словам, сегодня страна столкнулась с катастрофическим дефицитом голубого топлива, а в следующий отопительный сезон Киеву "будет негде закупать газ". Он считает, что из-за этого власти будут вынуждены пойти на "величайшую зраду" (предательство. — Прим. ред.).

"Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает "Северный поток — 2", а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти — переходить на прямые договоры с "Газпромом", — высказался Корнейчук.

Эксперт считает, что политическое руководство Украины искусственно создало нынешний энергетический кризис, чтобы объяснить гражданам необходимость начала закупки голубого топлива из России. По его мнению, Киев целенаправленно поднял тарифы на газ в стране и "поставил бизнес на колени".
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"Тогда украинцы скажут: да хоть с кем угодно вы договаривайтесь — только снизьте нам тарифы на газ. Это банальная политтехнология", — заключил политолог.
Украина в 2015 году перестала напрямую покупать газ из России и заменила его так называемым виртуальным реверсом. Реверс означает, что изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении. Виртуальный же реверс — взаимозачет поставок, он предполагает, что украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западные границы страны, но оформляется как импортированный из ЕС.
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ЭкономикаВ миреУкраинаКиевЕвропаГазпромСеверный поток — 2РоссияДмитрий Корнейчук
 
 
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