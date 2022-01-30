https://ria.ru/20220130/galitskaya-1770232098.html
Умерла журналист Ольга Галицкая
Умерла журналист Ольга Галицкая - РИА Новости, 31.01.2022
Умерла журналист Ольга Галицкая
Скончалась журналист и кинокритик Ольга Галицкая, сообщил ее друг Михаил Дегтярь в соцсети Facebook. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-30T23:33
2022-01-30T23:33
2022-01-31T00:14
общество
эхо москвы (радиостанция)
маяк (радиокомпания)
московский комсомолец
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Скончалась журналист и кинокритик Ольга Галицкая, сообщил ее друг Михаил Дегтярь в соцсети Facebook.Галицкая работала на радиостанциях "Эхо Москвы", "Маяк", печаталась в "Московском комсомольце", "Газете"."Ещё неделю назад мы поздравляли друг друга с рождением - появились на свет с Ольгой Галицкой в один день. Когда внезапно умирает человек, которого знал много лет, особенно больно", - написал Дегтярь.По его словам, ему трудно перечислить все фестивали, на которых они встречались, общались и много говорили."В отличие от многих журналистов, пишущих о кино, Ольга Галицкая была реально образованной и грамотной. Она прекрасно разбиралась в предмете и у неё был хороший русский язык. И какой она была красивой женщиной! Пусть земля ей будет пухом", - отметил друг Галицкой.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, эхо москвы (радиостанция), маяк (радиокомпания), московский комсомолец, россия
23:33 30.01.2022 (обновлено: 00:14 31.01.2022)
Умерла журналист Ольга Галицкая
Умерла журналист и кинокритик Ольга Галицкая
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Скончалась журналист и кинокритик Ольга Галицкая, сообщил ее друг Михаил Дегтярь в соцсети Facebook.
Галицкая работала на радиостанциях "Эхо Москвы
", "Маяк
", печаталась в "Московском комсомольце
", "Газете".
"Ещё неделю назад мы поздравляли друг друга с рождением - появились на свет с Ольгой Галицкой в один день. Когда внезапно умирает человек, которого знал много лет, особенно больно", - написал Дегтярь.
По его словам, ему трудно перечислить все фестивали, на которых они встречались, общались и много говорили.
"В отличие от многих журналистов, пишущих о кино, Ольга Галицкая была реально образованной и грамотной. Она прекрасно разбиралась в предмете и у неё был хороший русский язык. И какой она была красивой женщиной! Пусть земля ей будет пухом", - отметил друг Галицкой.