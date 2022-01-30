https://ria.ru/20220130/galitskaya-1770232098.html

Умерла журналист Ольга Галицкая

Умерла журналист Ольга Галицкая - РИА Новости, 31.01.2022

Умерла журналист Ольга Галицкая

Скончалась журналист и кинокритик Ольга Галицкая, сообщил ее друг Михаил Дегтярь в соцсети Facebook. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-30T23:33

2022-01-30T23:33

2022-01-31T00:14

общество

эхо москвы (радиостанция)

маяк (радиокомпания)

московский комсомолец

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Скончалась журналист и кинокритик Ольга Галицкая, сообщил ее друг Михаил Дегтярь в соцсети Facebook.Галицкая работала на радиостанциях "Эхо Москвы", "Маяк", печаталась в "Московском комсомольце", "Газете"."Ещё неделю назад мы поздравляли друг друга с рождением - появились на свет с Ольгой Галицкой в один день. Когда внезапно умирает человек, которого знал много лет, особенно больно", - написал Дегтярь.По его словам, ему трудно перечислить все фестивали, на которых они встречались, общались и много говорили."В отличие от многих журналистов, пишущих о кино, Ольга Галицкая была реально образованной и грамотной. Она прекрасно разбиралась в предмете и у неё был хороший русский язык. И какой она была красивой женщиной! Пусть земля ей будет пухом", - отметил друг Галицкой.

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общество, эхо москвы (радиостанция), маяк (радиокомпания), московский комсомолец, россия