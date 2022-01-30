https://ria.ru/20220130/evropa-1770208224.html

США и ЕС будут прорабатывать альтернативные варианты поставок газа в Европу

США и ЕС будут прорабатывать альтернативные варианты поставок газа в Европу - РИА Новости, 30.01.2022

США и ЕС будут прорабатывать альтернативные варианты поставок газа в Европу

США и Евросоюз прорабатывают альтернативные маршруты поставок природного газа в Европу на случай эскалации кризиса вокруг Украины, заявил официальный... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T17:24

2022-01-30T17:24

2022-01-30T17:35

украина

сша

европа

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дмитрий песков

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. США и Евросоюз прорабатывают альтернативные маршруты поставок природного газа в Европу на случай эскалации кризиса вокруг Украины, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Министерство обороны и администрация США работают со странами по всему миру и в регионе, обсуждая варианты альтернативных поставок энергии на случай, если Россия решит использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте вокруг Украины", - сказал Кирби в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос об обеспечении энергобезопасности Европы в случае дальнейшей эскалации украинского кризиса.В Кремле не раз заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и не давала повода усомниться в своей надежности.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/gaz-1769970375.html

https://ria.ru/20220128/gaz-1769889152.html

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