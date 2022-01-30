В США захотели уйти из Европы, чтобы не злить Россию

В США предложили покинуть Европу и распустить НАТО, чтобы не злить Россию
Обозреватель 19Fortyfive Харрис: США должны покинуть Европу, чтобы не злить Россию
© Фото : Tech. Sgt. Erik GudmundsonАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Обозреватель 19Fortyfive Питер Харрис предложил полностью перестроить архитектуру безопасности Европы, чтобы не допустить конфликта с Россией.
"Страны континента сами должны позаботиться о своей защите. Это означает, что роль США в этом процессе надо либо снизить, либо полностью исключить", — считает колумнист.
В качестве еще одной эффективной меры Харрис предложил Евросоюзу и России вернуться к идее плотной экономической интеграции, которая могла бы не только обогатить обе стороны, но и сделала бы любые конфликты невыгодными.
Как уточнил журналист, в основу нового европейского порядка должны быть заложены право наций на самоопределение и принцип территориальной целостности. При этом каждое государство обязуется не ставить под угрозу безопасность других стран, подытожил он.
В последние месяцы западные СМИ все чаще пишут о подготовке Россией "наступления" на Украину. Москва не раз опровергала подобные сообщения. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.