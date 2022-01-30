https://ria.ru/20220130/evropa-1770204466.html

В США захотели уйти из Европы, чтобы не злить Россию

В США предложили покинуть Европу и распустить НАТО, чтобы не злить Россию - РИА Новости, 30.01.2022

В США захотели уйти из Европы, чтобы не злить Россию

Обозреватель 19Fortyfive Питер Харрис предложил полностью перестроить архитектуру безопасности Европы, чтобы не допустить конфликта с Россией. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T16:41

2022-01-30T16:41

2022-01-30T16:41

политика

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сша

сергей нарышкин

евросоюз

нато

россия

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Обозреватель 19Fortyfive Питер Харрис предложил полностью перестроить архитектуру безопасности Европы, чтобы не допустить конфликта с Россией.По мнению автора, нужен инклюзивный общеевропейский институт, который бы заменил НАТО. Североатлантический альянс в его нынешнем виде раздражает Москву, а политическое урегулирование в регионе невозможно без удовлетворения требований России, заметил он.В качестве еще одной эффективной меры Харрис предложил Евросоюзу и России вернуться к идее плотной экономической интеграции, которая могла бы не только обогатить обе стороны, но и сделала бы любые конфликты невыгодными.Как уточнил журналист, в основу нового европейского порядка должны быть заложены право наций на самоопределение и принцип территориальной целостности. При этом каждое государство обязуется не ставить под угрозу безопасность других стран, подытожил он.В последние месяцы западные СМИ все чаще пишут о подготовке Россией "наступления" на Украину. Москва не раз опровергала подобные сообщения. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220130/lavrov-1770182346.html

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политика, украина, сша, сергей нарышкин, евросоюз, нато, россия