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В США захотели уйти из Европы, чтобы не злить Россию
В США предложили покинуть Европу и распустить НАТО, чтобы не злить Россию - РИА Новости, 30.01.2022
В США захотели уйти из Европы, чтобы не злить Россию
Обозреватель 19Fortyfive Питер Харрис предложил полностью перестроить архитектуру безопасности Европы, чтобы не допустить конфликта с Россией. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T16:41
2022-01-30T16:41
политика
украина
сша
сергей нарышкин
евросоюз
нато
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Обозреватель 19Fortyfive Питер Харрис предложил полностью перестроить архитектуру безопасности Европы, чтобы не допустить конфликта с Россией.По мнению автора, нужен инклюзивный общеевропейский институт, который бы заменил НАТО. Североатлантический альянс в его нынешнем виде раздражает Москву, а политическое урегулирование в регионе невозможно без удовлетворения требований России, заметил он.В качестве еще одной эффективной меры Харрис предложил Евросоюзу и России вернуться к идее плотной экономической интеграции, которая могла бы не только обогатить обе стороны, но и сделала бы любые конфликты невыгодными.Как уточнил журналист, в основу нового европейского порядка должны быть заложены право наций на самоопределение и принцип территориальной целостности. При этом каждое государство обязуется не ставить под угрозу безопасность других стран, подытожил он.В последние месяцы западные СМИ все чаще пишут о подготовке Россией "наступления" на Украину. Москва не раз опровергала подобные сообщения. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
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политика, украина, сша, сергей нарышкин, евросоюз, нато, россия
16:41 30.01.2022
 
В США предложили покинуть Европу и распустить НАТО, чтобы не злить Россию

Обозреватель 19Fortyfive Харрис: США должны покинуть Европу, чтобы не злить Россию

© Фото : Tech. Sgt. Erik GudmundsonАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© Фото : Tech. Sgt. Erik Gudmundson
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Обозреватель 19Fortyfive Питер Харрис предложил полностью перестроить архитектуру безопасности Европы, чтобы не допустить конфликта с Россией.
"Страны континента сами должны позаботиться о своей защите. Это означает, что роль США в этом процессе надо либо снизить, либо полностью исключить", — считает колумнист.
По мнению автора, нужен инклюзивный общеевропейский институт, который бы заменил НАТО. Североатлантический альянс в его нынешнем виде раздражает Москву, а политическое урегулирование в регионе невозможно без удовлетворения требований России, заметил он.
В качестве еще одной эффективной меры Харрис предложил Евросоюзу и России вернуться к идее плотной экономической интеграции, которая могла бы не только обогатить обе стороны, но и сделала бы любые конфликты невыгодными.
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Как уточнил журналист, в основу нового европейского порядка должны быть заложены право наций на самоопределение и принцип территориальной целостности. При этом каждое государство обязуется не ставить под угрозу безопасность других стран, подытожил он.
В последние месяцы западные СМИ все чаще пишут о подготовке Россией "наступления" на Украину. Москва не раз опровергала подобные сообщения. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
 
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