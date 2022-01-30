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МИД Британии прокомментировал решение удвоить контингент в Эстонии
МИД Британии прокомментировал решение удвоить контингент в Эстонии - РИА Новости, 30.01.2022
МИД Британии прокомментировал решение удвоить контингент в Эстонии
Великобритания увеличивает численность своего воинского контингента в Эстонии, потому что страны Балтии чувствуют себя под угрозой России, заявила глава МИД... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T13:36
2022-01-30T13:41
в мире
киев
белоруссия
дмитрий песков
нато
сергей лавров
россия
лиз трасс
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ЛОНДОН, 30 янв – РИА Новости. Великобритания увеличивает численность своего воинского контингента в Эстонии, потому что страны Балтии чувствуют себя под угрозой России, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.Ранее пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, Лондон рассматривает возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии и переброску оборонительного вооружения в связи с ситуацией вокруг Украины.В настоящее время в Эстонии находятся 900 британских военных, таким образом общее их число достигнет 1800."Это усиление наших партнеров в Балтии. Они все больше и больше чувствуют себя под угрозой из-за агрессивного поведения России через границу с Белоруссией, но также и напрямую по границе со странами Балтии. Поэтому мы отправляем дополнительные войска, кроме того, как и наши союзники, мы также усиливаем присутствие в Черном море. Это гарантия того, что мы усиливаем поддержку наших союзников по НАТО, которым мы дали обязательства, также мы снабжаем Украину оборонительным вооружением", - заявила она.Отвечая на вопрос, не считает ли она, что 1800 военнослужащих – это не такая серьезная сила, Трасс заявила, что это часть работы в рамках НАТО.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
https://ria.ru/20220130/voyska-1770159404.html
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в мире, киев, белоруссия, дмитрий песков, нато, сергей лавров, россия, лиз трасс
13:36 30.01.2022 (обновлено: 13:41 30.01.2022)
 
МИД Британии прокомментировал решение удвоить контингент в Эстонии

Глава МИД Лиз Трасс: Британия удвоит воинский контингент в Эстонии из-за стран Балтии

© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО в Эстонии
Военные учения НАТО в Эстонии - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Военные учения НАТО в Эстонии. Архивное фото
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ЛОНДОН, 30 янв – РИА Новости. Великобритания увеличивает численность своего воинского контингента в Эстонии, потому что страны Балтии чувствуют себя под угрозой России, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Ранее пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, Лондон рассматривает возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии и переброску оборонительного вооружения в связи с ситуацией вокруг Украины.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
01:34
Британия планирует удвоить контингент войск в Эстонии
В настоящее время в Эстонии находятся 900 британских военных, таким образом общее их число достигнет 1800.
"Это усиление наших партнеров в Балтии. Они все больше и больше чувствуют себя под угрозой из-за агрессивного поведения России через границу с Белоруссией, но также и напрямую по границе со странами Балтии. Поэтому мы отправляем дополнительные войска, кроме того, как и наши союзники, мы также усиливаем присутствие в Черном море. Это гарантия того, что мы усиливаем поддержку наших союзников по НАТО, которым мы дали обязательства, также мы снабжаем Украину оборонительным вооружением", - заявила она.
Отвечая на вопрос, не считает ли она, что 1800 военнослужащих – это не такая серьезная сила, Трасс заявила, что это часть работы в рамках НАТО.
"Наши американские, французские, канадские союзники отправляют свои силы для укрепления восточного фланга НАТО. Это важно", - добавила глава внешнеполитического ведомства.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
Таллин, вид на старый город со смотровой площадки. - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 14:12В мире
Эстония предложила "повысить цену российской агрессии"
 
В миреКиевБелоруссияДмитрий ПесковНАТОСергей ЛавровРоссияЛиз Трасс
 
 
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