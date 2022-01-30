https://ria.ru/20220130/donbass-1770205105.html

В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения

В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения - РИА Новости, 30.01.2022

В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие украинского спецназа в район подконтрольного Киеву поселка... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T16:46

2022-01-30T16:46

2022-01-30T17:43

в мире

киев

вооруженные силы украины

луганская народная республика

станица луганская

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102949_0:108:3072:1835_1920x0_80_0_0_978f19a73a206b31630a0e2f30363493.jpg

ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие украинского спецназа в район подконтрольного Киеву поселка Новолуганское, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства."В район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады (ВС Украины. — Прим. ред.) отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения "Запад" (бывший 8-й отдельный полк СпН)", — сказал представитель ЛНР журналистам.По его словам, также в районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской зафиксировано нахождение разведроты украинских силовиков, в том числе расчетов БПЛА, у которых стоит задача проведения провокаций и выявления слабых мест в обороне Народной милиции ЛНР.С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанковых ракетных комплексов Javelin и ударных беспилотников Bayraktar.Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.

https://ria.ru/20220130/donbass-1770204970.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220129/obstrel-1770142238.html

киев

луганская народная республика

станица луганская

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, станица луганская, ситуация в днр и лнр