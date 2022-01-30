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В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения
В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения - РИА Новости, 30.01.2022
В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие украинского спецназа в район подконтрольного Киеву поселка... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T16:46
2022-01-30T17:43
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
станица луганская
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие украинского спецназа в район подконтрольного Киеву поселка Новолуганское, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства."В район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады (ВС Украины. — Прим. ред.) отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения "Запад" (бывший 8-й отдельный полк СпН)", — сказал представитель ЛНР журналистам.По его словам, также в районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской зафиксировано нахождение разведроты украинских силовиков, в том числе расчетов БПЛА, у которых стоит задача проведения провокаций и выявления слабых мест в обороне Народной милиции ЛНР.С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанковых ракетных комплексов Javelin и ударных беспилотников Bayraktar.Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.
https://ria.ru/20220130/donbass-1770204970.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, станица луганская, ситуация в днр и лнр
16:46 30.01.2022 (обновлено: 17:43 30.01.2022)
 
В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения

В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа в район поселка Новолуганское

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие украинского спецназа в район подконтрольного Киеву поселка Новолуганское, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства.
"В район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады (ВС Украины. — Прим. ред.) отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения "Запад" (бывший 8-й отдельный полк СпН)", — сказал представитель ЛНР журналистам.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
16:44
Разведка ЛНР выявила британские противотанковые комплексы NLAW в Донбассе
По его словам, также в районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской зафиксировано нахождение разведроты украинских силовиков, в том числе расчетов БПЛА, у которых стоит задача проведения провокаций и выявления слабых мест в обороне Народной милиции ЛНР.
С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанковых ракетных комплексов Javelin и ударных беспилотников Bayraktar.
Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.
Украинский снайпер в Луганской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
Вчера, 17:54В мире
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