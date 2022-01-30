https://ria.ru/20220130/donbass-1770204970.html

Разведка ЛНР выявила британские противотанковые комплексы NLAW в Донбассе

Разведка ЛНР выявила британские противотанковые комплексы NLAW в Донбассе - РИА Новости, 30.01.2022

Разведка ЛНР выявила британские противотанковые комплексы NLAW в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной зафиксировала британские противотанковые ракетные комплексы NLAW у линии соприкосновения в Донбассе,... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T16:44

2022-01-30T16:44

2022-01-30T16:47

в мире

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной зафиксировала британские противотанковые ракетные комплексы NLAW у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в воскресенье в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР."По данным нашей разведки, в 79-ю десантно-штурмовую бригаду (ВС Украины, стоит у линии соприкосновения в Донбассе - ред.) отмечается поступление британских противотанковых ракетных комплексов NLAW", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что по данным Народной милиции, командование бригады отказывается ставить комплексы на учет в связи с отсутствием подготовленных специалистов для их применения.

https://ria.ru/20220130/donbass-1770174095.html

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в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр