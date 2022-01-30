https://ria.ru/20220130/donbass-1770174643.html
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.01.2022
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил один местный житель, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T10:46
2022-01-30T10:46
2022-01-30T10:47
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил один местный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в ведомстве заявили о четырёх нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в течение прошедших суток."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило три раза... ранение бедра получил мужчина 1965 года рождения", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили , что силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатомёты, стрелковое оружие а так же было выпущено 11 мин калибром 60 и 120 миллиметров.
https://ria.ru/20220130/donbass-1770174095.html
https://ria.ru/20220129/obstrel-1770139477.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
10:46 30.01.2022 (обновлено: 10:47 30.01.2022)
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки со стороны украинских силовиков