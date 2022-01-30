https://ria.ru/20220130/donbass-1770174643.html

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.01.2022

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ

Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил один местный житель, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T10:46

2022-01-30T10:46

2022-01-30T10:47

в мире

украина

донецкая народная республика

донбасс

сцкк

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769918317_0:1:3023:1701_1920x0_80_0_0_f335789d68e243ff9ad7c68433a15fa0.jpg

ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил один местный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в ведомстве заявили о четырёх нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в течение прошедших суток."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило три раза... ранение бедра получил мужчина 1965 года рождения", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили , что силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатомёты, стрелковое оружие а так же было выпущено 11 мин калибром 60 и 120 миллиметров.

https://ria.ru/20220130/donbass-1770174095.html

https://ria.ru/20220129/obstrel-1770139477.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр