https://ria.ru/20220130/donbass-1770174095.html
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков - РИА Новости, 30.01.2022
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T10:35
2022-01-30T10:35
2022-01-30T10:35
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Клиновое и Семигорье в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районах населенных пунктов Клиновое и Семигорье мобильные группы 20-го батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.
https://ria.ru/20220128/lnr-1770082727.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220129/obstrel-1770142238.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков
В ЛНР зафиксировали работу украинских РЭБ у населенных пунктов Клиновое и Семигорье