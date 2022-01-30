https://ria.ru/20220130/diplomatiya-1770180768.html

Россия хочет добрых отношений с США, заявил Лавров

Россия хочет добрых отношений с США, заявил Лавров - РИА Новости, 30.01.2022

Россия хочет добрых отношений с США, заявил Лавров

Россия хочет добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T12:09

2022-01-30T12:09

2022-01-30T12:17

в мире

сша

джо байден

нато

сергей лавров

обсе

энтони блинкен

восточная европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_0:0:1949:1097_1920x0_80_0_0_4d9fb3830a6151cf9a338b8d62eaa75e.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия хочет добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. Об этом президент России Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой", - сказал Лавров в программе "Воскресное время" на Первом канале.Он добавил, что у России есть свои интересы, как и у США. "Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется", - подчеркнул глава МИД РФ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220128/ukraina-1770023959.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220129/nato-1770122978.html

сша

восточная европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, нато, сергей лавров, обсе, энтони блинкен, восточная европа, россия