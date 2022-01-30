12:09 30.01.2022 (обновлено: 12:17 30.01.2022)
Россия хочет добрых отношений с США, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Россия хочет добрых и равноправных отношений с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия хочет добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. Об этом президент России Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой", - сказал Лавров в программе "Воскресное время" на Первом канале.
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Он добавил, что у России есть свои интересы, как и у США. "Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется", - подчеркнул глава МИД РФ.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.