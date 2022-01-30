14:29 30.01.2022 (обновлено: 22:08 30.01.2022)
Прокуратура проверит сообщение о высадке детей из маршрутки в Кузнецке
Пензенская прокуратура проверит сообщение о высадке детей из маршрутки в мороз
Прокуратура. Архивное фото
САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет сообщение о водителе, высадившем детей из маршрутного микроавтобуса в Пензенской области в морозную погоду, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее в соцсетях появилась информация, что утром 27 января водитель маршрутки №55 около моста в Кузнецке в морозную погоду якобы высадил нескольких детей, включая 10-летнею девочку, опасаясь штрафа за переполненный микроавтобус, поскольку за мостом дежурил экипаж ДПС.
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"По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура Кузнецка проводит проверку по факту высадки детей из автобуса малой вместимости маршрута №55 в мороз до приезда к месту назначения, о чем 27 января появилась информация в социальных сетях. Во время проверки надзорное ведомство даст оценку действиям водителя и должностных лиц, которые несут ответственность за организацию разъяснительной работы с персоналом. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
"В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения доследственной проверки действиям работников организации, занимающейся пассажирскими перевозками, будет дана правовая оценка, следователем будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.
Госдума ранее приняла поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни - нередко в позднее время и на морозе - из-за того, что не могли оплатить проезд в автобусе. В некоторых регионах в 2019 и 2020 годах приняли законы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Сейчас эта норма закреплена на федеральном уровне.
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