https://ria.ru/20220130/buzinova-1770215579.html

Умерла создатель "Чебурашки" Майя Бузинова

Умерла режиссер "Дядюшки Ау" и одна из создателей "Чебурашки" Майя Бузинова - РИА Новости, 30.01.2022

Умерла создатель "Чебурашки" Майя Бузинова

Режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова, участвовавшая в создании мультфильма "Чебурашка", умерла в 92 года, сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма"... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T18:54

2022-01-30T18:54

2022-01-30T19:33

культура

союзмультфильм

майя бузинова

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова, участвовавшая в создании мультфильма "Чебурашка", умерла в 92 года, сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков в Facebook.По его словам, благодаря таланту Бузиновой наполнились жизнью десятки мультфильмов, в частности "Варежка", "Золотой мальчик", "Айболит и Бармалей" и "Самый маленький гном"."А потом они с мужем Иосифом Доукшей ушли на "Экран" и стали режиссерами "Дядюшки Ау", "Свинопаса", "Маленького рыжика", "Соловья", "Новоселья у братца Кролика", — добавил он.Бузинова родилась 23 июля 1929 года, училась в Художественно-промышленном училище имени Калинина. С 1956 по 1977 год работала на киностудии "Союзмультфильм", затем до 1992 года на студии "Мульттелефильм" творческого объединения "Экран".В качестве аниматора работала над такими мультфильмами, как "Чебурашка", "Варежка", "Айболит и Бармалей", и десятками других.Режиссерский дебют артистки состоялся в 1978 году. В карьере Бузиновой 12 режиссерских работ, среди которых мультфильмы "Домовой и хозяйка", "Дядюшка Ау" и "Маленький рыжик".

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союзмультфильм, майя бузинова