Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220130/buzinova-1770215579.html
Умерла создатель "Чебурашки" Майя Бузинова
Умерла режиссер "Дядюшки Ау" и одна из создателей "Чебурашки" Майя Бузинова - РИА Новости, 30.01.2022
Умерла создатель "Чебурашки" Майя Бузинова
Режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова, участвовавшая в создании мультфильма "Чебурашка", умерла в 92 года, сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма"... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T18:54
2022-01-30T19:33
культура
союзмультфильм
майя бузинова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770214889_0:61:501:342_1920x0_80_0_0_8d2ca2e789c0cafbe84b5cd412197900.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова, участвовавшая в создании мультфильма "Чебурашка", умерла в 92 года, сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков в Facebook.По его словам, благодаря таланту Бузиновой наполнились жизнью десятки мультфильмов, в частности "Варежка", "Золотой мальчик", "Айболит и Бармалей" и "Самый маленький гном"."А потом они с мужем Иосифом Доукшей ушли на "Экран" и стали режиссерами "Дядюшки Ау", "Свинопаса", "Маленького рыжика", "Соловья", "Новоселья у братца Кролика", — добавил он.Бузинова родилась 23 июля 1929 года, училась в Художественно-промышленном училище имени Калинина. С 1956 по 1977 год работала на киностудии "Союзмультфильм", затем до 1992 года на студии "Мульттелефильм" творческого объединения "Экран".В качестве аниматора работала над такими мультфильмами, как "Чебурашка", "Варежка", "Айболит и Бармалей", и десятками других.Режиссерский дебют артистки состоялся в 1978 году. В карьере Бузиновой 12 режиссерских работ, среди которых мультфильмы "Домовой и хозяйка", "Дядюшка Ау" и "Маленький рыжик".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770214889_0:14:501:389_1920x0_80_0_0_ffd1e2b18488daf0c22cad3b50b10468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
союзмультфильм, майя бузинова
18:54 30.01.2022 (обновлено: 19:33 30.01.2022)
 
Умерла режиссер "Дядюшки Ау" и одна из создателей "Чебурашки" Майя Бузинова

Режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова умерла в возрасте 92 лет

© Фото : Люберецкая газета / Богдан Колесников Режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова
Режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© Фото : Люберецкая газета / Богдан Колесников
Режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова, участвовавшая в создании мультфильма "Чебурашка", умерла в 92 года, сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков в Facebook.

"Еще две звезды вспыхнули в небесах вечности. Два человека, незаменимых в истории советского кинематографа. Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку", — написал Капков, сообщая о смерти Бузиновой и актера Леонида Куравлева.

По его словам, благодаря таланту Бузиновой наполнились жизнью десятки мультфильмов, в частности "Варежка", "Золотой мальчик", "Айболит и Бармалей" и "Самый маленький гном".
"А потом они с мужем Иосифом Доукшей ушли на "Экран" и стали режиссерами "Дядюшки Ау", "Свинопаса", "Маленького рыжика", "Соловья", "Новоселья у братца Кролика", — добавил он.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкДядюшка Ау
Дядюшка Ау - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Дядюшка Ау
Бузинова родилась 23 июля 1929 года, училась в Художественно-промышленном училище имени Калинина. С 1956 по 1977 год работала на киностудии "Союзмультфильм", затем до 1992 года на студии "Мульттелефильм" творческого объединения "Экран".
В качестве аниматора работала над такими мультфильмами, как "Чебурашка", "Варежка", "Айболит и Бармалей", и десятками других.
Режиссерский дебют артистки состоялся в 1978 году. В карьере Бузиновой 12 режиссерских работ, среди которых мультфильмы "Домовой и хозяйка", "Дядюшка Ау" и "Маленький рыжик".
© Союзмультфильм

Чебурашка

Полнометражный художественный фильм с участием Чебурашки
1 из 2

Чебурашка

© Союзмультфильм
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из мультфильма "Варежка"

Кадр из мультфильма Варежка
2 из 2

Кадр из мультфильма "Варежка"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 2

Чебурашка

© Союзмультфильм
2 из 2

Кадр из мультфильма "Варежка"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
КультураСоюзмультфильмМайя Бузинова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе
00:14Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе
00:08СМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье
00:00Исследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦ
23:47ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима
23:33Умерла журналист Ольга Галицкая
23:20Умер режиссер Виктор Мережко
23:14Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог
23:00Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России
22:51В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного
22:39Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
22:30"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в Европе
22:19В Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
22:09Нуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленным
21:56Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией
21:44СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
21:36Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II
21:33Легенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СК
21:30FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России
21:24Боррель раскрыл подробности новых санкций против России
Лента новостейМолния
Бензин в России стал вторым по дешевизне в ЕвропеБензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной ЕвропеСМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресеньеИсследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режимаУмерла журналист Ольга ГалицкаяУмер режиссер Виктор МережкоПорошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политологМинистр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против РоссииВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в ЕвропеВ Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийствеНуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленнымКулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с РоссиейСК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи РомановыхГен гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая IIЛегенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СКFT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес РоссииБоррель раскрыл подробности новых санкций против России