https://ria.ru/20220130/britaniya-1770225851.html

Британия встревожила Европу готовностью воевать с Россией

FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России - РИА Новости, 30.01.2022

Британия встревожила Европу готовностью воевать с Россией

Франция и Германия с тревогой наблюдают за воинственной политикой Великобритании в отношении России, пишет колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T21:30

2022-01-30T21:30

2022-01-30T21:30

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сергей нарышкин

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Франция и Германия с тревогой наблюдают за воинственной политикой Великобритании в отношении России, пишет колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани.По ее словам, Франция и Германия с беспокойством наблюдают за тем, как Великобритания утверждает себя в роли активного союзника Соединенных Штатов.Как и во времена Иракской войны, кризис в Восточной Европе может расколоть Запад на два лагеря: с одной стороны, англо-американский, с другой — франко-германский, пишет журналист.В последние месяцы СМИ на Западе все чаще пишут о подготовке Москвой "удара" по Киеву. При этом на Украине не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику. В России не раз опровергали утверждения о "вторжении". Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.

https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770212454.html

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политика, сша, германия, франция, великобритания, сергей нарышкин, владимир зеленский, сергей лавров, восточная европа, россия