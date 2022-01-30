Британия встревожила Европу готовностью воевать с Россией

FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России
FT: Франция и Германия встревожены из-за агрессивных действий Британии в адрес России
© AP Photo / Markus SchreiberГерманский бундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Германский бундестаг в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Франция и Германия с тревогой наблюдают за воинственной политикой Великобритании в отношении России, пишет колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани.
"В то время как Берлин и Париж <…> предпочитают более сдержанную дипломатию в отношении Москвы, Лондон полностью принял курс США, снабжает Киев противотанковыми установками и заявляет о неминуемом вторжении на Украину", — отметила автор.
По ее словам, Франция и Германия с беспокойством наблюдают за тем, как Великобритания утверждает себя в роли активного союзника Соединенных Штатов.
Как и во времена Иракской войны, кризис в Восточной Европе может расколоть Запад на два лагеря: с одной стороны, англо-американский, с другой — франко-германский, пишет журналист.
В последние месяцы СМИ на Западе все чаще пишут о подготовке Москвой "удара" по Киеву. При этом на Украине не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику. В России не раз опровергали утверждения о "вторжении". Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.