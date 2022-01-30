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Британия встревожила Европу готовностью воевать с Россией
FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России - РИА Новости, 30.01.2022
Британия встревожила Европу готовностью воевать с Россией
Франция и Германия с тревогой наблюдают за воинственной политикой Великобритании в отношении России, пишет колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T21:30
2022-01-30T21:30
политика
сша
германия
франция
великобритания
сергей нарышкин
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Франция и Германия с тревогой наблюдают за воинственной политикой Великобритании в отношении России, пишет колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани.По ее словам, Франция и Германия с беспокойством наблюдают за тем, как Великобритания утверждает себя в роли активного союзника Соединенных Штатов.Как и во времена Иракской войны, кризис в Восточной Европе может расколоть Запад на два лагеря: с одной стороны, англо-американский, с другой — франко-германский, пишет журналист.В последние месяцы СМИ на Западе все чаще пишут о подготовке Москвой "удара" по Киеву. При этом на Украине не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику. В России не раз опровергали утверждения о "вторжении". Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770212454.html
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политика, сша, германия, франция, великобритания, сергей нарышкин, владимир зеленский, сергей лавров, восточная европа, россия
21:30 30.01.2022
 
FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России

FT: Франция и Германия встревожены из-за агрессивных действий Британии в адрес России

© AP Photo / Markus SchreiberГерманский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Германский бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Франция и Германия с тревогой наблюдают за воинственной политикой Великобритании в отношении России, пишет колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани.
"В то время как Берлин и Париж <…> предпочитают более сдержанную дипломатию в отношении Москвы, Лондон полностью принял курс США, снабжает Киев противотанковыми установками и заявляет о неминуемом вторжении на Украину", — отметила автор.
По ее словам, Франция и Германия с беспокойством наблюдают за тем, как Великобритания утверждает себя в роли активного союзника Соединенных Штатов.
Как и во времена Иракской войны, кризис в Восточной Европе может расколоть Запад на два лагеря: с одной стороны, англо-американский, с другой — франко-германский, пишет журналист.
В последние месяцы СМИ на Западе все чаще пишут о подготовке Москвой "удара" по Киеву. При этом на Украине не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику. В России не раз опровергали утверждения о "вторжении". Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
Кремль - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
18:04
В США предупредили о катастрофе в случае жестких санкций против России
 
ПолитикаСШАГерманияФранцияВеликобританияСергей НарышкинВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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