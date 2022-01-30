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Россия отправила в НАТО и ОБСЕ запрос о безопасности, заявил Лавров
Россия отправила в НАТО и ОБСЕ запрос о безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 30.01.2022
Россия отправила в НАТО и ОБСЕ запрос о безопасности, заявил Лавров
Россия потребует от НАТО разъяснить, как ее действия в укреплении безопасности соотносятся с правами других государств, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T12:23
2022-01-30T12:23
2022-01-30T14:20
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия потребует от НАТО разъяснить, как ее действия в укреплении безопасности соотносятся с правами других государств, заявил глава МИД Сергей Лавров."Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в странах альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Если не намерены, то объяснить почему", — сказал дипломат в эфире программы "Воскресное время" на Первом канале.Лавров отметил, что от ответа этих организаций зависит, какие предложения в дальнейшем МИД сделает Владимиру Путину.По словам дипломата, Запад "хочет затянуть Украину в НАТО", что "реально подорвет" отношения с Россией. Москва расценивает эти действия как "грубейшее нарушение официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран — членов альянса"."Каждый раз получается, что линия, которую они должны оборонять, сдвигается все восточнее. Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает", — полагает министр.Глава ведомства также заметил, что в ответе на российские предложения по гарантиям безопасности альянс назван оборонительным, хотя, как считает Лавров, таковым его считать трудно.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
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в мире, сша, москва, владимир путин, нато, сергей лавров, обсе, энтони блинкен, россия
12:23 30.01.2022 (обновлено: 14:20 30.01.2022)
Россия отправила в НАТО и ОБСЕ запрос о безопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия отправила в НАТО и ОБСЕ запрос об обязательствах по безопасности
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия потребует от НАТО разъяснить, как ее действия в укреплении безопасности соотносятся с правами других государств, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в странах альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Если не намерены, то объяснить почему", — сказал дипломат в эфире программы "Воскресное время"
на Первом канале.
Лавров
отметил, что от ответа этих организаций зависит, какие предложения в дальнейшем МИД сделает Владимиру Путину
.
По словам дипломата, Запад "хочет затянуть Украину в НАТО", что "реально подорвет" отношения с Россией. Москва расценивает эти действия как "грубейшее нарушение официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран — членов альянса".
"Каждый раз получается, что линия, которую они должны оборонять, сдвигается все восточнее. Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает", — полагает министр.
Глава ведомства также заметил, что в ответе на российские предложения по гарантиям безопасности альянс назван оборонительным, хотя, как считает Лавров, таковым его считать трудно.
"Не стоит забывать, что они почти три месяца бомбили Югославию, вторглись в Ливию, нарушив резолюцию СБ ООН, и как вели себя в Афганистане. Даже если согласиться, что они оборонительный альянс. Когда шла холодная война и существовала Берлинская стена, было понятно, какую территорию оборонять. Стены не стало, в рамках ОБСЕ мы провозгласили вечную дружбу, неделимость безопасности, солидарность, договорились, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет других, — они продолжают принимать страны", — напомнил Лавров.
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва
передала Брюсселю
и Вашингтону
проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.