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Россия будет добиваться от Запада гарантий безопасности в ЕС, заявил Лавров
Россия будет добиваться от Запада гарантий безопасности в ЕС, заявил Лавров - РИА Новости, 30.01.2022
Россия будет добиваться от Запада гарантий безопасности в ЕС, заявил Лавров
Россия будет добиваться от Запада юридически обязывающих гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на европейском континенте при полном и равноправном... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T12:19
2022-01-30T12:19
в мире
сша
нато
сергей лавров
энтони блинкен
восточная европа
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия будет добиваться от Запада юридически обязывающих гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на европейском континенте при полном и равноправном учете законных интересов Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Будем добиваться не только заверений, политических обязательств "на бумаге", но и юридически обязывающих гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на всем европейском континенте при полном, равноправном учете законных интересов Российской Федерации", - сказал Лавров в программе "Воскресное время" на Первом канале.Ранее Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
https://ria.ru/20220130/ukraina-1770175656.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/ssha-1770075126.html
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в мире, сша, нато, сергей лавров, энтони блинкен, восточная европа, россия
12:19 30.01.2022
 
Россия будет добиваться от Запада гарантий безопасности в ЕС, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Россия будет добиваться от Запада гарантий безопасности в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия будет добиваться от Запада юридически обязывающих гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на европейском континенте при полном и равноправном учете законных интересов Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Будем добиваться не только заверений, политических обязательств "на бумаге", но и юридически обязывающих гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на всем европейском континенте при полном, равноправном учете законных интересов Российской Федерации", - сказал Лавров в программе "Воскресное время" на Первом канале.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
11:03
TNI: переговоры по гарантиям безопасности зашли в тупик благодаря США
Ранее Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 21:02Сказано в эфире
Политолог оценил перспективы переговоров с США и НАТО по безопасности
 
В миреСШАНАТОСергей ЛавровЭнтони БлинкенВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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