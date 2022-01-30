https://ria.ru/20220130/benin-1770176688.html

В Бенине во время столкновений с сектантами погибли восемь человек

В Бенине во время столкновений с сектантами погибли восемь человек - РИА Новости, 30.01.2022

В Бенине во время столкновений с сектантами погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, в том числе двое полицейских, еще несколько пострадали в результате столкновений между последователями экстремистской... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T11:15

2022-01-30T11:15

2022-01-30T11:15

в мире

бенин

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, в том числе двое полицейских, еще несколько пострадали в результате столкновений между последователями экстремистской секты и правоохранительными органами в департаменте Коллин в Бенине, сообщает портал 24 heures au Benin.Инцидент произошел в субботу в округе Монкпа в коммуне Савалу. Как сообщается, последователи секты, пророчествующей конец света, громили поля, что вызвало бурную реакцию местных жителей. Когда полицейские прибыли для восстановления порядка, сектанты набросились и на них.В результате столкновений погибли не менее шести мирных жителей и двоих полицейских, еще один сотрудник правоохранительных органов был тяжело ранен.

https://ria.ru/20200718/1574533877.html

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