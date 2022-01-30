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Появилось видео первого полета легкого самолета "Байкал"
Появилось видео первого полета легкого самолета "Байкал" - РИА Новости, 30.01.2022
Появилось видео первого полета легкого самолета "Байкал"
Первый полет российского легкомоторного самолета "Байкал" для местных авиалиний сняли на видео. Ролик попал в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T15:18
2022-01-30T15:18
2022-01-30T15:19
арамиль
екатеринбург
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
самолет "байкал"
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Первый полет российского легкомоторного самолета "Байкал" для местных авиалиний сняли на видео. Ролик попал в распоряжение РИА Новости.На кадрах видны взлет, набор высоты и посадка машины.Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров. Управлял судном летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев.ЛМС-901 "Байкал" разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Машина должна заменить устаревшие "кукурузники" Ан-2. В серию самолет должен пойти в 2024 году.Его крейсерская скорость — 300 километров в час, а максимальная дальность полета достигнет трех тысяч километров.
https://ria.ru/20210719/samolet-1741811941.html
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арамиль, екатеринбург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, самолет "байкал"
15:18 30.01.2022 (обновлено: 15:19 30.01.2022)
Появилось видео первого полета легкого самолета "Байкал"
Появилось видео первого полета легкого российского самолета "Байкал" для местных авиалиний