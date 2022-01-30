https://ria.ru/20220130/bayden-1770211629.html

Байден должен сидеть: американцы раскрыли истинную причину вражды США с Россией

Американцы назвали причину вражды Байдена с Россией - РИА Новости, 30.01.2022

Байден должен сидеть: американцы раскрыли истинную причину вражды США с Россией

Администрация президента США Джо Байдена использует Россию для отвлечения избирателей от внутренних проблем Америки. К таким выводам пришли читатели портала... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T17:58

2022-01-30T17:58

2022-01-30T19:30

в мире

сша

джо байден

владимир зеленский

lockheed martin

нато

raytheon

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757150944_0:11:2981:1688_1920x0_80_0_0_e4a552ff61cd2c27bffe65214a2228c6.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена использует Россию для отвлечения избирателей от внутренних проблем Америки. К таким выводам пришли читатели портала Breitbart после новости о беседе главы государства с украинским коллегой Владимиром Зеленским.В четверг Байден созвонился с Зеленским и пообещал помочь Украине в случае "российского вторжения". В статье при этом подчеркивается, что сами украинцы не верят в возможность военного конфликта с восточным соседом. Также отмечается отказ американского лидера от санкций в отношении российско-немецкого газопровода "Северный поток — 2", против которого выступает Киев. Это решение Байдена в свое время "неприятно удивило" Зеленского, пишет автор. Кроме того, киевские власти обиделись на Вашингтон из-за того, что тот не ввел ограничения против Москвы за "военное давление".Читатели портала раскритиковали американского президента и указали на его личные интересы в эскалации ситуации вокруг Украины и усиления противостояния с Россией."Зеленский не может спать спокойно, если думает, что Байден его поддерживает", — написал NoMoreLying.Он также выразил сомнение, что американский лидер в состоянии найти Украину на карте.Jonah ответил, что Байден знает, где находится соседняя с Россией республика, потому что его сын Хантер — член совета директоров украинской газовой компании."У Хантера в газовом бизнесе не было абсолютно никакого опыта. Ему платили от 30 до 80 тысяч долларов в месяц", — добавил он."Байден даже Америку не поддерживает. С какой стати ему поддерживать Украину?" — спросил Max Cossack.CTN заявил, что Белому дому нужна Россия для отвлечения американцев от реальных проблем."Байден должен сидеть в тюрьме за то, что продал Соединенные Штаты", — написал пользователь.Guido Sarducci назвал заявления о скорой войне на Украине цирком.David Berger уверен, что противостояние с Россией нужно производителям оружия в США — Lockheed Martin и Raytheon."И у них достаточно денег, власти и влияния, чтобы создать эти страшилки из ничего, даже если их и не существует", — добавил он."Да хватит уже о пограничных проблемах Украины. Надо беспокоиться о наших собственных. Это отвратительно", — призвал Peep.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220130/nato-1770200663.html

https://ria.ru/20220125/gosdolg-1769484494.html

https://ria.ru/20220124/bolgariya-1769338177.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, lockheed martin , нато, raytheon, северный поток — 2, россия