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https://ria.ru/20220130/bayden-1770211629.html
Байден должен сидеть: американцы раскрыли истинную причину вражды США с Россией
Американцы назвали причину вражды Байдена с Россией - РИА Новости, 30.01.2022
Байден должен сидеть: американцы раскрыли истинную причину вражды США с Россией
Администрация президента США Джо Байдена использует Россию для отвлечения избирателей от внутренних проблем Америки. К таким выводам пришли читатели портала... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T17:58
2022-01-30T19:30
в мире
сша
джо байден
владимир зеленский
lockheed martin
нато
raytheon
северный поток — 2
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена использует Россию для отвлечения избирателей от внутренних проблем Америки. К таким выводам пришли читатели портала Breitbart после новости о беседе главы государства с украинским коллегой Владимиром Зеленским.В четверг Байден созвонился с Зеленским и пообещал помочь Украине в случае "российского вторжения". В статье при этом подчеркивается, что сами украинцы не верят в возможность военного конфликта с восточным соседом. Также отмечается отказ американского лидера от санкций в отношении российско-немецкого газопровода "Северный поток — 2", против которого выступает Киев. Это решение Байдена в свое время "неприятно удивило" Зеленского, пишет автор. Кроме того, киевские власти обиделись на Вашингтон из-за того, что тот не ввел ограничения против Москвы за "военное давление".Читатели портала раскритиковали американского президента и указали на его личные интересы в эскалации ситуации вокруг Украины и усиления противостояния с Россией."Зеленский не может спать спокойно, если думает, что Байден его поддерживает", — написал NoMoreLying.Он также выразил сомнение, что американский лидер в состоянии найти Украину на карте.Jonah ответил, что Байден знает, где находится соседняя с Россией республика, потому что его сын Хантер — член совета директоров украинской газовой компании."У Хантера в газовом бизнесе не было абсолютно никакого опыта. Ему платили от 30 до 80 тысяч долларов в месяц", — добавил он."Байден даже Америку не поддерживает. С какой стати ему поддерживать Украину?" — спросил Max Cossack.CTN заявил, что Белому дому нужна Россия для отвлечения американцев от реальных проблем."Байден должен сидеть в тюрьме за то, что продал Соединенные Штаты", — написал пользователь.Guido Sarducci назвал заявления о скорой войне на Украине цирком.David Berger уверен, что противостояние с Россией нужно производителям оружия в США — Lockheed Martin и Raytheon."И у них достаточно денег, власти и влияния, чтобы создать эти страшилки из ничего, даже если их и не существует", — добавил он."Да хватит уже о пограничных проблемах Украины. Надо беспокоиться о наших собственных. Это отвратительно", — призвал Peep.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, lockheed martin , нато, raytheon, северный поток — 2, россия
17:58 30.01.2022 (обновлено: 19:30 30.01.2022)
 
Американцы назвали причину вражды Байдена с Россией

Читатели Breitbart назвали внутренние проблемы США причиной вражды Байдена с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена использует Россию для отвлечения избирателей от внутренних проблем Америки. К таким выводам пришли читатели портала Breitbart после новости о беседе главы государства с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В четверг Байден созвонился с Зеленским и пообещал помочь Украине в случае "российского вторжения". В статье при этом подчеркивается, что сами украинцы не верят в возможность военного конфликта с восточным соседом. Также отмечается отказ американского лидера от санкций в отношении российско-немецкого газопровода "Северный поток — 2", против которого выступает Киев. Это решение Байдена в свое время "неприятно удивило" Зеленского, пишет автор. Кроме того, киевские власти обиделись на Вашингтон из-за того, что тот не ввел ограничения против Москвы за "военное давление".
Читатели портала раскритиковали американского президента и указали на его личные интересы в эскалации ситуации вокруг Украины и усиления противостояния с Россией.
"Зеленский не может спать спокойно, если думает, что Байден его поддерживает", — написал NoMoreLying.
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16:03
Британцы сравнили армии России и НАТО и решили не защищать Украину
Он также выразил сомнение, что американский лидер в состоянии найти Украину на карте.
Jonah ответил, что Байден знает, где находится соседняя с Россией республика, потому что его сын Хантер — член совета директоров украинской газовой компании.
"У Хантера в газовом бизнесе не было абсолютно никакого опыта. Ему платили от 30 до 80 тысяч долларов в месяц", — добавил он.
"Байден даже Америку не поддерживает. С какой стати ему поддерживать Украину?" — спросил Max Cossack.
CTN заявил, что Белому дому нужна Россия для отвлечения американцев от реальных проблем.
"Байден должен сидеть в тюрьме за то, что продал Соединенные Штаты", — написал пользователь.
Guido Sarducci назвал заявления о скорой войне на Украине цирком.
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25 января, 17:59
Американцы назвали причину вмешательства США в дела Украины
David Berger уверен, что противостояние с Россией нужно производителям оружия в США — Lockheed Martin и Raytheon.
"И у них достаточно денег, власти и влияния, чтобы создать эти страшилки из ничего, даже если их и не существует", — добавил он.
"Да хватит уже о пограничных проблемах Украины. Надо беспокоиться о наших собственных. Это отвратительно", — призвал Peep.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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24 января, 23:05
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В миреСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийLockheed MartinНАТОRaytheonСеверный поток — 2Россия
 
 
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