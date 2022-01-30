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Австралия не будет участвовать в возможном конфликте на Украине
Австралия не будет участвовать в возможном конфликте на Украине - РИА Новости, 30.01.2022
Австралия не будет участвовать в возможном конфликте на Украине
Министр финансов Австралии Саймон Бёрмингем заявил, что страна не будет развертывать военные силы и участвовать в возможном конфликте в связи с обострением... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T12:48
2022-01-30T12:48
в мире
киев
сша
нато
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр финансов Австралии Саймон Бёрмингем заявил, что страна не будет развертывать военные силы и участвовать в возможном конфликте в связи с обострением ситуации вокруг Украины.В РФ обращают внимание на то, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине. Эти обвинения Москва неоднократно опровергала.Австралия является партнером НАТО с расширенными возможностями. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений с альянсом.Однако, по словам главы минфина, Канберра продолжает взаимодействовать с Киевом по вопросу оказания помощи.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, киев, сша, нато, сергей лавров, россия
12:48 30.01.2022
 
Австралия не будет участвовать в возможном конфликте на Украине

Австралийский министр Бермингем: Австралия не будет участвовать в конфликте на Украине

CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament HousesКанберра
Канберра - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament Houses
Канберра. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр финансов Австралии Саймон Бёрмингем заявил, что страна не будет развертывать военные силы и участвовать в возможном конфликте в связи с обострением ситуации вокруг Украины.
В РФ обращают внимание на то, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине. Эти обвинения Москва неоднократно опровергала.
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Австралия является партнером НАТО с расширенными возможностями. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений с альянсом.
"Мы крайне ясно дали понять, что Австралия не будет развертывать военные силы в связи с Украиной, что мы не будем принимать непосредственное военное участие в такого рода конфликте", - отметил Бёрмингем в ходе брифинга.
Однако, по словам главы минфина, Канберра продолжает взаимодействовать с Киевом по вопросу оказания помощи.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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