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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20220130/afganistan-1770195933.html
Афганская радиостанция "Hareem Zan" возобновила работу
Афганская радиостанция "Hareem Zan" возобновила работу - РИА Новости, 30.01.2022
Афганская радиостанция "Hareem Zan" возобновила работу
Афганская радиостанция "Hareem Zan" в провинции Бадахшан на северо-востоке страны возобновила свою работу после того, как закрылась на фоне прихода к власти... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T15:10
2022-01-30T15:10
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
афганистан
репортеры без границ
бадахшан
кандагар (провинция)
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КАБУЛ, 30 янв - РИА Новости. Афганская радиостанция "Hareem Zan" в провинции Бадахшан на северо-востоке страны возобновила свою работу после того, как закрылась на фоне прихода к власти движения "Талибан"*, сообщил РИА Новости один из ее сотрудников.Как заявил сотрудник радиостанции, несмотря на то, что руководство говорило о том, что остановка работы вызвана финансовыми сложностями, настоящая причина заключалась в страхе перед талибами, так как на радио работали 11 женщин-сотрудников. Однако ввиду того, что новые власти не запретили женские голоса на радио, деятельность "Hareem Zan" была возобновлена, утверждает собеседник агентства.Ранее талибан* запретил музыкальные композиции и женские голоса на телевидении и радиостанциях в провинции Кандагар.По данным неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF), с августа 2021 года, когда талибы захватили власть в Афганистане, 231 СМИ были закрыты, около 6400 журналистов потеряли работу, это особенно коснулось женщин: четыре из пяти журналисток больше не работают.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211229/taliban-1765983825.html
https://ria.ru/20220111/taliby-1767317464.html
афганистан
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в мире, оон, талибан, афганистан, репортеры без границ, бадахшан, кандагар (провинция), мохаммад хасан ахунд
15:10 30.01.2022
 
Афганская радиостанция "Hareem Zan" возобновила работу

Радио "Hareem Zan" возобновило работу через пять месяцев после прихода талибов к власти

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Wali Sabawoon
Боевики Талибана* на улице Кабула. Архивное фото
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КАБУЛ, 30 янв - РИА Новости. Афганская радиостанция "Hareem Zan" в провинции Бадахшан на северо-востоке страны возобновила свою работу после того, как закрылась на фоне прихода к власти движения "Талибан"*, сообщил РИА Новости один из ее сотрудников.
Как заявил сотрудник радиостанции, несмотря на то, что руководство говорило о том, что остановка работы вызвана финансовыми сложностями, настоящая причина заключалась в страхе перед талибами, так как на радио работали 11 женщин-сотрудников. Однако ввиду того, что новые власти не запретили женские голоса на радио, деятельность "Hareem Zan" была возобновлена, утверждает собеседник агентства.
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Ранее талибан* запретил музыкальные композиции и женские голоса на телевидении и радиостанциях в провинции Кандагар.
По данным неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF), с августа 2021 года, когда талибы захватили власть в Афганистане, 231 СМИ были закрыты, около 6400 журналистов потеряли работу, это особенно коснулось женщин: четыре из пяти журналисток больше не работают.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАфганистанРепортеры без границБадахшанКандагар (провинция)Мохаммад Хасан Ахунд
 
 
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