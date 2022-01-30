Афганская радиостанция "Hareem Zan" возобновила работу
Радио "Hareem Zan" возобновило работу через пять месяцев после прихода талибов к власти
© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
© AP Photo / Wali Sabawoon
Боевики Талибана* на улице Кабула. Архивное фото
КАБУЛ, 30 янв - РИА Новости. Афганская радиостанция "Hareem Zan" в провинции Бадахшан на северо-востоке страны возобновила свою работу после того, как закрылась на фоне прихода к власти движения "Талибан"*, сообщил РИА Новости один из ее сотрудников.
Как заявил сотрудник радиостанции, несмотря на то, что руководство говорило о том, что остановка работы вызвана финансовыми сложностями, настоящая причина заключалась в страхе перед талибами, так как на радио работали 11 женщин-сотрудников. Однако ввиду того, что новые власти не запретили женские голоса на радио, деятельность "Hareem Zan" была возобновлена, утверждает собеседник агентства.
Ранее талибан* запретил музыкальные композиции и женские голоса на телевидении и радиостанциях в провинции Кандагар.
По данным неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF), с августа 2021 года, когда талибы захватили власть в Афганистане, 231 СМИ были закрыты, около 6400 журналистов потеряли работу, это особенно коснулось женщин: четыре из пяти журналисток больше не работают.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность