Талибы назначили нового генерального прокурора Афганистана
Талибы назначили Мавлави Шамсуддина Шариати новым генеральным прокурором Афганистана
© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
© AP Photo / Wali Sabawoon
Боевики Талибана* на улице Кабула. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший заместитель министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана Мавлави Шамсуддин Шариати назначен генеральным прокурором страны, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на представителя движения "Талибан"* Инамуллу Самангани.
"Инаммула Самангани… сообщил, что бывший заместитель министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Мавлави Шамсуддин Шариати был назначен генеральным прокурором указом верховного лидера Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название страны - ред.)", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Inamullah Samangani, deputy spokesman of the Islamic Emirate of Afghanistan (IEA) said Mawlavi Shamsuddin Shariati, former deputy minister of Agriculture, Irrigation & Livestock has been appointed as the Attorney General by decree of the Supreme Leader of the IEA.#ArianaNews pic.twitter.com/uNiNCU4Ljz— Ariana News (@ArianaNews_) January 30, 2022
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность