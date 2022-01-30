https://ria.ru/20220130/afganistan-1770190623.html

Талибы назначили нового генерального прокурора Афганистана

Талибы назначили нового генерального прокурора Афганистана - РИА Новости, 30.01.2022

Талибы назначили нового генерального прокурора Афганистана

Бывший заместитель министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана Мавлави Шамсуддин Шариати назначен генеральным прокурором страны,... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T14:05

2022-01-30T14:05

2022-01-30T14:05

в мире

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талибан

афганистан

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший заместитель министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана Мавлави Шамсуддин Шариати назначен генеральным прокурором страны, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на представителя движения "Талибан"* Инамуллу Самангани."Инаммула Самангани… сообщил, что бывший заместитель министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Мавлави Шамсуддин Шариати был назначен генеральным прокурором указом верховного лидера Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название страны - ред.)", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/taliby-1768551928.html

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд