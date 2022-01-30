https://ria.ru/20220130/aeroporty-1770174247.html
В московских аэропортах задерживаются и отменяются рейсы
В московских аэропортах задерживаются и отменяются рейсы - РИА Новости, 30.01.2022
В московских аэропортах задерживаются и отменяются рейсы
Более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы, следует из информации на сайте сервиса "Яндекс.Расписание". РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T10:40
2022-01-30T10:40
2022-01-30T10:53
общество
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яндекс
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы, следует из информации на сайте сервиса "Яндекс.Расписание".В аэропорту "Внуково" задержаны пять рейсов, в "Домодедово" задержаны четыре рейса и три отменены. В аэропорту "Шереметьево" задержаны четыре рейса и 16 отменены, сообщается в онлайн-табло сервиса.
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общество, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), яндекс, новости - туризм
10:40 30.01.2022 (обновлено: 10:53 30.01.2022)
В московских аэропортах задерживаются и отменяются рейсы
В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов