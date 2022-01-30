09:20 30.01.2022 (обновлено: 11:06 30.01.2022)
Аэропорты Нью-Йорка намерены восстановить авиасообщение днем
Аэропорты Нью-Йорка намерены восстановить авиасообщение после снегопада
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЛюди гуляют в Центральном парке Нью-Йорка после снегопада
Люди гуляют в Центральном парке Нью-Йорка после снегопада. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Аэропорты Нью-Йорка планируют в воскресенье утром постепенно восстанавливать авиасообщение после снегопада, обрушившегося на Восточное побережье США.
Ранее сообщалось о первом в этом году серьезном снегопаде в Нью-Йорке. Нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди сообщал, что в субботу по погодным условиям отменено более 76% регулярных рейсов из 877. Перед тем, как отправляться в аэропорт, пассажиров призвали проверять статус рейса в компаний-перевозчиков. В аэропорту "Ла Гуардиа" также призывали уточнять статус рейсов.
We're expecting a slow start to flight activity Sunday morning 1/30 with a gradual increase as the day progresses.— LaGuardia Airport. Wear a Face Covering. (@LGAairport) January 30, 2022
🚍🚆Public transit info? Contact @NYCTSubway or @NYCTBus
✈️ Confirm flight status with your airline
⏰ Allow for extra travel time to #LGA pic.twitter.com/JrZoIB92Ch
"Мы ожидаем медленное восстановление летной активности в воскресенье утром, 30 января, с постепенным увеличением (авиарейсов – ред.) в течение дня", - говорится в сообщении, опубликованном на страницах аэропорта имени Джона Кеннеди и аэропорта "Ла Гуардия" в Twitter.
Всего свыше 3,5 тысячи авиарейсов были отменены и более 80 тысяч потребителей обесточены в субботу в США, на Восточное побережье обрушилась очередная волна зимней непогоды со снегопадами, обледенением и сильным ветром.
Природный катаклизм, в полосе которого оказались порядка 50 миллионов американцев, зародился в районе Южной и Северной Каролине и двигается вдоль атлантического побережья на север - через Делавэр, Нью-Джерси и Нью-Йорк в штаты Новой Англии.
Вчера, 21:20На Нью-Йорк обрушился сильный снегопад