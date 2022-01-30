https://ria.ru/20220130/aeroporty-1770169356.html

Аэропорты Нью-Йорка намерены восстановить авиасообщение днем

Аэропорты Нью-Йорка намерены восстановить авиасообщение днем - РИА Новости, 30.01.2022

Аэропорты Нью-Йорка намерены восстановить авиасообщение днем

Аэропорты Нью-Йорка планируют в воскресенье утром постепенно восстанавливать авиасообщение после снегопада, обрушившегося на Восточное побережье США. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T09:20

2022-01-30T09:20

2022-01-30T11:06

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Аэропорты Нью-Йорка планируют в воскресенье утром постепенно восстанавливать авиасообщение после снегопада, обрушившегося на Восточное побережье США.Ранее сообщалось о первом в этом году серьезном снегопаде в Нью-Йорке. Нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди сообщал, что в субботу по погодным условиям отменено более 76% регулярных рейсов из 877. Перед тем, как отправляться в аэропорт, пассажиров призвали проверять статус рейса в компаний-перевозчиков. В аэропорту "Ла Гуардиа" также призывали уточнять статус рейсов."Мы ожидаем медленное восстановление летной активности в воскресенье утром, 30 января, с постепенным увеличением (авиарейсов – ред.) в течение дня", - говорится в сообщении, опубликованном на страницах аэропорта имени Джона Кеннеди и аэропорта "Ла Гуардия" в Twitter.Всего свыше 3,5 тысячи авиарейсов были отменены и более 80 тысяч потребителей обесточены в субботу в США, на Восточное побережье обрушилась очередная волна зимней непогоды со снегопадами, обледенением и сильным ветром.Природный катаклизм, в полосе которого оказались порядка 50 миллионов американцев, зародился в районе Южной и Северной Каролине и двигается вдоль атлантического побережья на север - через Делавэр, Нью-Джерси и Нью-Йорк в штаты Новой Англии.

https://ria.ru/20220129/snegopad-1770151459.html

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в мире, делавэр, сша, нью-йорк (город), джон кеннеди (политик), новости - туризм, туризм