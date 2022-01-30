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Биография короля Иордании Абдаллы II ибн Хусейна

Биография короля Иордании Абдаллы II ибн Хусейна - РИА Новости, 30.01.2022

Биография короля Иордании Абдаллы II ибн Хусейна

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн родился 30 января 1962 года в Аммане. Старший сын короля Хусейна (1935-1999) и его второй жены, принцессы Муны, англичанки РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T08:00

2022-01-30T08:00

2022-01-30T08:00

справки

иордания

абдалла ii

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Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн родился 30 января 1962 года в Аммане. Старший сын короля Хусейна (1935-1999) и его второй жены, принцессы Муны, англичанки по происхождению, которая приняла ислам и была королевой Иордании до развода в 1972 году. До трех лет был официальным наследником короля Хусейна. Однако на фоне беспорядков на Ближнем Востоке король Хусейн назначил престолонаследником своего брата Хасана. Начальное образование получил в Исламском колледже в Аммане и в школе Святого Эдмунда (графство Суррей, Великобритания), продолжил образование в США – в школе Иглбрук и в академии Дирдфилд (штат Массачусетс). В 1980-1981 годах учился в британской Военной академии в Сандхерсте, в 1982-1983 годах в Оксфордском университете прошел курс по изучению Ближнего Востока. В 1987 году получил степень магистра политологии в школе дипломатической службы Джорджтаунского университета в Вашингтоне. Также окончил курсы бронетанковой школы в Форт-Ноксе (штат Кентукки, США) и Высшего военно-морского училища в Монтеррее (штат Калифорния, США).С 1981 года Абдалла служил в 13/18-м королевском гусарском полку британской армии на территории Западной Германии и в Великобритании.Вернувшись в Иорданию, поступил на службу в Вооруженные силы в звании старшего лейтенанта. Служил на различных командных должностях в бронетанковых частях. В 1989 году получил звание майора, в 1991 году – подполковника.С 1993 года – полковник, заместитель командующего, с 1994 года – командующий войсками специального назначения Иордании. В 1996 году провел реформу, в результате которой войска спецназначения и другие элитные подразделения были преобразованы в Силы специальных операций, которые он возглавил в октябре 1997 года.В мае 1998 года ему было присвоено звание генерал-майора.В январе 1999 года король Хусейн, здоровье которого ухудшалось, назвал Абдаллу новым наследником престола. 7 февраля 1999 года, после смерти отца, Абдалла был провозглашен королем Иордании. Официально коронован 9 июня 1999 года.Является верховным главнокомандующим вооруженными силами Иордании в звании фельдмаршала. С первых дней правления Абдалла II проявил себя приверженцем либерального социально-экономического реформирования страны и активного развития прогрессивных технологий и образования. В рамках политических реформ, проходивших под лозунгом "Иордания превыше всего", акцент был сделан на активизации процессов, содействующих консолидации общества.При короле Абдалле II Иордания была принята во Всемирную торговую организацию и ратифицировала соглашения по созданию зоны свободной торговли с Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом, странами-членами Европейской ассоциации свободной торговли и шестнадцатью арабскими странами. Король содействовал развитию гражданских свобод. Кроме того, он принимал участие в разработке законодательства, которое гарантирует женщинам полноценную роль в социально-экономической и политической жизни королевства.Во внешней политике Абдалла II выступает за развитие партнерских отношений с США, ЕС и нефтедобывающими странами Аравийского полуострова.В ближневосточном урегулировании оказывает поддержку палестинцам в вопросе создания их независимого государства на родной земле и со столицей в Восточном Иерусалиме.В сентябре 2014 года Иордания присоединилась к возглавляемой США воздушной кампании против "Исламского государства"* в Ираке и Сирии. Продолжающаяся нестабильность в Ираке и Сирии в конце 2010-х годов, наряду с началом гражданской войны в Йемене, привели к тому, что Иордания приняла одну из крупнейших в мире групп беженцев на душу населения.Абдалла II время от времени сталкивался с критикой и уличными протестами, в основном со стороны исламистов, профсоюзных активистов и людей, недовольных высоким уровнем безработицы и ростом стоимости жизни. Однако эти демонстрации оставались сдержанными и никогда не достигали масштабов протестов.В июле 2021 года агентство Petra сообщило, что силы безопасности Иордании задержали ряд бывших чиновников и бывшего наследного принца, брата короля Хамзу ибн аль-Хусейна по подозрению в "подстрекательстве к мятежу с целью дестабилизации безопасности королевства". Позже канцелярия короля Иордании Абдаллы II заявила, что Хамза ибн аль-Хусейн подтвердил приверженность пути правящей Хашимитской семьи. Сам Хамза подписал письмо, в котором заявил, что "отдает себя в руки короля".Король Абдалла II женат. Супруга – Рания аль-Ясин, палестинка по происхождению. В королевской семье четверо детей: принц Хусейн (1994), принц Хашем (2005) и две принцессы – Иман (1996) и Сальма (2000).Король Абдалла II – квалифицированный водолаз, пилот и парашютист. Другие его интересы – автомобильные гонки (он бывший чемпион Иордании по ралли), водные виды спорта, подводное плавание и коллекционирование старинного оружия.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, иордания, абдалла ii