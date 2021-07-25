https://ria.ru/20210725/iordaniya-1742831036.html

Король Иордании прокомментировал расследование дела о мятеже

Король Иордании прокомментировал расследование дела о мятеже - РИА Новости, 25.07.2021

Король Иордании прокомментировал расследование дела о мятеже

Король Иордании Абдалла II считает, что причиной недавней попытки дестабилизировать ситуацию в стране является то, что некоторые люди использовали амбиции его... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T21:02

2021-07-25T21:02

2021-07-25T21:02

абдалла ii

саудовская аравия

иордания

в мире

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II считает, что причиной недавней попытки дестабилизировать ситуацию в стране является то, что некоторые люди использовали амбиции его брата в своих целях.Ранее агентство Petra сообщило, что силы безопасности Иордании задержали ряд бывших чиновников и бывшего наследного принца, брата короля Хамзу ибн аль-Хусейна по подозрению в "подстрекательстве к мятежу с целью дестабилизации безопасности королевства". Позже канцелярия короля Иордании Абдаллы II заявила, что Хамза ибн аль-Хусейн подтвердил приверженность пути правящей Хашимитской семьи. Сам Хамза подписал письмо, в котором заявил, что "отдает себя в руки короля"."Нам следует принимать во внимание, что есть люди, которые пытаются использовать раздражение людей и их озабоченность стоящими вызовами (региональная нестабильность, беженцы, пандемия), чтобы продвигать свою повестку дня и амбиции. К сожалению, одним из них был мой брат. Разведслужбы имели законные причины для беспокойства, что некоторые люди использовали амбиции моего брата в своих целях, и приняли верное решение пресечь это в зародыше", - заявил король в интервью телеканалу CNN.Отвечая на вопрос ведущего о том, могут ли тесные связи одного из задержанных, Басема Авадаллы, с наследным принцем Саудовской Аравии означать причастность королевства к "неудавшейся попытке переворота", монарх подчеркнул, что в Иордании это дело рассматривается как исключительно внутреннее.Ранее Генеральная прокуратура Иордании по указу короля Абдаллы II освободила из-под стражи 16 из 18 фигурантов по делу, связанному с угрозой безопасности Иордании. В нем фигурируют бывший глава королевской канцелярии Басем Авадалла и бывший спецпосланник в Саудовской Аравии аш-Шариф ибн Зейд, которые на суде заявляли о своей невиновности. Обоих чиновников обвиняют в подстрекательстве против действующей политической системы королевства и хранении наркотиков с целью их употребления.

https://ria.ru/20210405/iordaniya-1604231289.html

https://ria.ru/20210404/iordaniya-1604136547.html

саудовская аравия

иордания

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абдалла ii, саудовская аравия, иордания, в мире