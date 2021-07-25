Король Иордании прокомментировал расследование дела о мятеже
Король Иордании Абдалла II считает, что участники дела о мятеже использовали амбиции его брата
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКороль Иордании Абдалла II во время визита в Россию
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II считает, что причиной недавней попытки дестабилизировать ситуацию в стране является то, что некоторые люди использовали амбиции его брата в своих целях.
Ранее агентство Petra сообщило, что силы безопасности Иордании задержали ряд бывших чиновников и бывшего наследного принца, брата короля Хамзу ибн аль-Хусейна по подозрению в "подстрекательстве к мятежу с целью дестабилизации безопасности королевства". Позже канцелярия короля Иордании Абдаллы II заявила, что Хамза ибн аль-Хусейн подтвердил приверженность пути правящей Хашимитской семьи. Сам Хамза подписал письмо, в котором заявил, что "отдает себя в руки короля".
"Нам следует принимать во внимание, что есть люди, которые пытаются использовать раздражение людей и их озабоченность стоящими вызовами (региональная нестабильность, беженцы, пандемия), чтобы продвигать свою повестку дня и амбиции. К сожалению, одним из них был мой брат. Разведслужбы имели законные причины для беспокойства, что некоторые люди использовали амбиции моего брата в своих целях, и приняли верное решение пресечь это в зародыше", - заявил король в интервью телеканалу CNN.
Отвечая на вопрос ведущего о том, могут ли тесные связи одного из задержанных, Басема Авадаллы, с наследным принцем Саудовской Аравии означать причастность королевства к "неудавшейся попытке переворота", монарх подчеркнул, что в Иордании это дело рассматривается как исключительно внутреннее.
"Взаимные претензии не помогут. У нас в регионе и так достаточно проблем", - сказал король.
Ранее Генеральная прокуратура Иордании по указу короля Абдаллы II освободила из-под стражи 16 из 18 фигурантов по делу, связанному с угрозой безопасности Иордании. В нем фигурируют бывший глава королевской канцелярии Басем Авадалла и бывший спецпосланник в Саудовской Аравии аш-Шариф ибн Зейд, которые на суде заявляли о своей невиновности. Обоих чиновников обвиняют в подстрекательстве против действующей политической системы королевства и хранении наркотиков с целью их употребления.