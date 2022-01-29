https://ria.ru/20220129/zelenskiy-1770097867.html

"Хватит издеваться": украинцы вышли на улицы с требованием не допустить войны с Россией

"Нет войне с Россией!" Украинцы вышли на улицу с требованием к Зеленскому - РИА Новости, 29.01.2022

"Хватит издеваться": украинцы вышли на улицы с требованием не допустить войны с Россией

В Киеве прошел митинг у стен Верховной Рады с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией, пишет газета "Вести.ua". РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T07:01

2022-01-29T07:01

2022-01-29T07:01

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Киеве прошел митинг у стен Верховной Рады с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией, пишет газета "Вести.ua".По словам организаторов акции, на фоне риторики руководства страны о "возможной российской агрессии" напуганные украинцы начали скупать продукты в магазинах, а пожилые люди стали жаловаться на плохое самочувствие.Помимо этого, участники акции держали в руках баннеры с фразами в адрес Зеленского: "Хватит мямлить" и "Прекрати издеваться над народом".Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента Североатлантического альянса в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.

https://ria.ru/20220129/zelenskiy-1770095200.html

https://ria.ru/20220127/zelenskiy-1769718656.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, россия