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https://ria.ru/20220129/zelenskiy-1770097867.html
"Хватит издеваться": украинцы вышли на улицы с требованием не допустить войны с Россией
"Нет войне с Россией!" Украинцы вышли на улицу с требованием к Зеленскому - РИА Новости, 29.01.2022
"Хватит издеваться": украинцы вышли на улицы с требованием не допустить войны с Россией
В Киеве прошел митинг у стен Верховной Рады с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией, пишет газета "Вести.ua". РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T07:01
2022-01-29T07:01
в мире
украина
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Киеве прошел митинг у стен Верховной Рады с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией, пишет газета "Вести.ua".По словам организаторов акции, на фоне риторики руководства страны о "возможной российской агрессии" напуганные украинцы начали скупать продукты в магазинах, а пожилые люди стали жаловаться на плохое самочувствие.Помимо этого, участники акции держали в руках баннеры с фразами в адрес Зеленского: "Хватит мямлить" и "Прекрати издеваться над народом".Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента Североатлантического альянса в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.
https://ria.ru/20220129/zelenskiy-1770095200.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, россия
07:01 29.01.2022
 
"Нет войне с Россией!" Украинцы вышли на улицу с требованием к Зеленскому

В Киеве прошел митинг у стен Рады с требованием к Зеленскому не допустить войны с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Киеве прошел митинг у стен Верховной Рады с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией, пишет газета "Вести.ua".
По словам организаторов акции, на фоне риторики руководства страны о "возможной российской агрессии" напуганные украинцы начали скупать продукты в магазинах, а пожилые люди стали жаловаться на плохое самочувствие.
"Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент?" — обратились к Зеленскому митингующие.
Помимо этого, участники акции держали в руках баннеры с фразами в адрес Зеленского: "Хватит мямлить" и "Прекрати издеваться над народом".
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В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента Североатлантического альянса в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.
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