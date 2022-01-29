Россиянам рассказали, в каком случае есть риск снижения январской зарплаты
Эксперт Краснянская: есть риск снижения январской зарплаты из-за больничного или отпуска
Работа бухгалтерии. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации, размер зарплаты — обязательное условие трудового договора и снизить его в одностороннем порядке нельзя, однако есть исключения, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.
Например, изменения в расчете зарплаты будут, если в январе сотрудник брал больничный или уходил в отпуск, пояснила Краснянская.
Также выплаты могут варьироваться, если зарплата состоит не только из оклада, но и из премий и прочих надбавок, которые зависят от фактически отработанных дней или количественных результатов работы, добавила она.
"Если вы получаете оклад, который устанавливается, исходя из норм рабочего времени, сумма его не изменится, даже если фактически вы отработали меньше. Нормы рабочего времени меняются, исходя из трудового календаря", — подчеркнула Краснянская.
В остальном работодатель может изменить условия трудового договора, в том числе зарплату, только в случае, когда прежние условия труда не могут быть сохранены вследствие изменения организационных или технологических условий. Об этом работодатель обязан письменно уведомить работников не позднее, чем за два месяца, напомнила эксперт.
19 января, 03:15Юрист рассказала, кому обязаны повысить зарплату в 2022 году