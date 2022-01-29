https://ria.ru/20220129/zarplata-1770088388.html

Россиянам рассказали, в каком случае есть риск снижения январской зарплаты

Россиянам рассказали, в каком случае есть риск снижения январской зарплаты - РИА Новости, 29.01.2022

Россиянам рассказали, в каком случае есть риск снижения январской зарплаты

Согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации, размер зарплаты — обязательное условие трудового договора и снизить его в одностороннем порядке... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T02:15

2022-01-29T02:15

2022-01-29T02:15

общество

деньги

зарплата

работа

россия

светлана краснянская

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации, размер зарплаты — обязательное условие трудового договора и снизить его в одностороннем порядке нельзя, однако есть исключения, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.Например, изменения в расчете зарплаты будут, если в январе сотрудник брал больничный или уходил в отпуск, пояснила Краснянская.Также выплаты могут варьироваться, если зарплата состоит не только из оклада, но и из премий и прочих надбавок, которые зависят от фактически отработанных дней или количественных результатов работы, добавила она.В остальном работодатель может изменить условия трудового договора, в том числе зарплату, только в случае, когда прежние условия труда не могут быть сохранены вследствие изменения организационных или технологических условий. Об этом работодатель обязан письменно уведомить работников не позднее, чем за два месяца, напомнила эксперт.

https://ria.ru/20220119/zarplata-1768472021.html

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общество, деньги, зарплата, работа, россия, светлана краснянская