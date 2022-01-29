https://ria.ru/20220129/zapad-1770060370.html

Торжествующее невежество: Запад сам уничтожает основу своего лидерства

Торжествующее невежество: Запад сам уничтожает основу своего лидерства - РИА Новости, 29.01.2022

Торжествующее невежество: Запад сам уничтожает основу своего лидерства

Слава наших замечательных Вована и Лексуса стучит в сердце их фанатов: живущий и работающий в Китае британец Курт Макардл подстроил подлянку своему британскому... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T08:00

2022-01-29T08:00

2022-01-29T08:01

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Слава наших замечательных Вована и Лексуса стучит в сердце их фанатов: живущий и работающий в Китае британец Курт Макардл подстроил подлянку своему британскому китаеведению. Как это было: Курт сделал видео, на котором держит пальцами пластиковую карточку с иероглифами, произнося что-то вроде: чувак, где мои деньги за положительный контент? И как бы по ошибке разослал этот файл нескольким не то чтобы лучшим экспертам Соединенного Королевства по Китаю — а тем, которые только и слышны по всем каналам, где они рассказывают, какая ужасная страна Китай. Потом написал каждому еще раз, объясняя, что произошла ошибка и что файл хорошо бы удалить.Дело не в том, устроил он это по зову сердца или по чьему-то еще зову. А в том, что все антикитайские звезды по-детски поддались на розыгрыш, начав с восторгом объяснять: есть уникальное свидетельство того, что пекинский режим нанимает пропагандистов среди работающих в КНР представителей Запада, вот только платит им нерегулярно.Тут настоящая пекинская пропаганда пришла в восторг: люди, называющие себя специалистами по Китаю, не знают, как выглядит социальная карточка, не знают, что деньги на нее перевести невозможно. А ведь это типа пластикового ИНН, главный и повседневный документ каждого китайца, как у нас паспорт. Мы как-то думали, пишут пекинские пропагандисты, что китаевед — это человек, знающий наш язык, регулярно бывающий в стране, имеющий соответствующее образование и вообще хоть как-то представляющий, как у нас устроена жизнь.Дальше китайцы начали разбираться с проблемой в целом: куда делись специалисты по их стране в США, Великобритании, прочей Европе? Почему их не слышно? Взяли интервью у настоящих китаеведов, ветеранов, ученых, авторов умных книг. И те объяснили им очевидное: информационное поле захвачено "когортой шарлатанов", эти люди беспрепятственно гонят волны ненависти к Китаю. И не только в СМИ, так же выглядит картина в той части сообщества, что дает советы политикам. Уходит целое поколение настоящих специалистов, помогавших правительствам Запада понять, что такое Китай, чего от него ожидать, чего он хочет.А как насчет поколения специалистов по России? Помнится, когда в начале 2000-х создавался дискуссионный клуб "Валдай", собравший всех лучших западных советологов-русистов, они тоже тихо жаловались: да нас просто перестали слушать, нас оттеснили шарлатаны, путающие монгольское нашествие с татарским (шутка, тогда этой знаменитой британской цитаты еще не было).А как насчет школы специалистов по Ближнему Востоку — слушали бы их в США, в том числе в спецслужбах, может, не было бы нынешнего позорного ухода из региона. А скорее, не было бы "прихода" туда, то есть военных вторжений без ясных дальнейших целей.Суть проблемы далеко не только в катастрофе Запада по части использования правительствами и обществами знаний лучших экспертов по тем или иным странам и регионам. Катастрофа куда шире, речь о том, что как минимум из англосаксонского мира изгоняется наука как важнейшая основа функционирования общества и государства. Подрывается смысл существования науки и принципы, на которых та строится и развивается. И происходит это в каких угодно сферах.Вот, например, сенсационная книга звезды мировой медицины, американского доктора Скотта Атласа "Чума на наш дом". Это о том, как в августе 2020 года президент Дональд Трамп пригласил Атласа на должность своего советника по ковиду. Пригласил, потому что чувствовал: эта история не про вирус как таковой, а про то, как его, Трампа, хотят не допустить до переизбрания, манипулируя страхами людей. Доктора попросили попросту разобраться, что и почему делают люди, предлагавшие президенту решения, как надо бороться с пандемией.Функцию свою Атлас исполнить просто не успел: до выборов в ноябре оставалось слишком мало времени. Зато сейчас он очень подробно описывает свои впечатления от того, как работала "ковидная команда" Белого дома.Дело в том, пишет он, что медицинская наука (лучшие эпидемиологи, специалисты по вакцинам и прочие) у нас были и остаются в состоянии консенсуса о том, какие меры надо принимать в случае нашествия вирусов и какие — нет. Никаких бесконечных локдаунов и прочего: вирусу это без разницы, а вот уничтожить общества и экономики, довести людей до истерики, взаимной ненависти и надолго убить в них веру в государства, медицину и вакцины — это да.Первое, что поразило Скотта Атласа в Белом доме, — люди, входившие в "ковидную команду" Трампа, не имели никакого понятия о том, что такое медицинская наука. Они были из другой категории: администраторы от медицины, и это даже сильно сказано. И второе — эта команда начала с яростью уничтожать науку, дискредитировать лучших специалистов через СМИ и прочие инструменты массового поражения. Вот такая американская трагедия.И то же самое происходит там же с климатологией (это насчет того, что планета гибнет в результате развития экономики). И в других отраслях науки те же методы: выдвинуть бешеную и кому-то очень нужную идею и превентивно уничтожить, изгнать из соответствующей отрасли науки лучших специалистов и ученых, изобразив их кучкой невежд и убийц. А потом приходят шарлатаны.Давайте напомним, чем наука (любая) отличается от шарлатанства. Наука — это когда человек хочет что-то узнать и понять и приступает к поиску истины, не зная заранее результата своего поиска, но имея нужные знания и репутацию для такой работы. А когда кто-то изначально задает результат исследования, подбирает под этот результат правильных людей (прочим не дает грантов или просто уничтожает), а правильные люди затем подтягивают под идею нужные и сильно выборочные факты — это не наука, а убийство таковой с целью пропаганды и продвижения своих интересов.Системный кризис Запада — это не только погром ценностей, убеждений, взаимная ненависть людей и прочее. Системы рушатся, когда у них нет налаженной механики выявления того, что происходит в любой сфере — в том или ином регионе мира, в климатологии, в чем угодно. А наука и есть такая механика. Без нее слепой политический класс делает вид, что чем-то управляет, — а на деле происходит то, что мы и видим. В частности, приходит полная неспособность понимать, в каком мире страна живет, что в этом мире Китай, Россия, как с ними общаться. И еще много чего неприятного происходит — что мы и наблюдаем. И иногда даже смеемся, как над историей с китайской социальной карточкой.

https://radiosputnik.ria.ru/20220124/kitay-1769232748.html

https://rsport.ria.ru/20211207/boykot-1762602488.html

https://ria.ru/20220124/zagovor-1769189621.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/1764865522.html

https://ria.ru/20210317/sputnik-1601685755.html

https://ria.ru/20211223/pandemiya-1764953358.html

https://ria.ru/20220114/ekologiya-1767721375.html

https://ria.ru/20220125/zapad-1769321532.html

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авторы, сша, дональд трамп, ближний восток, россия