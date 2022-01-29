https://ria.ru/20220129/yaponiya-1770100100.html

Посол в Японии обсудил с руководством Хоккайдо развитие гуманитарных связей

Посол в Японии обсудил с руководством Хоккайдо развитие гуманитарных связей - РИА Новости, 29.01.2022

Посол в Японии обсудил с руководством Хоккайдо развитие гуманитарных связей

Посол России в Японии Михаил Галузин провел встречу с властями Хоккайдо, стороны обсудили пути восстановления и поддержания связей. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T08:36

2022-01-29T08:36

2022-01-29T08:36

япония

мид японии‎

максим решетников

михаил галузин

россия

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ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин провел встречу с властями Хоккайдо, стороны обсудили пути восстановления и поддержания связей."28 января посол России в Японии М. Ю. Галузин встретился с руководством префектуральной ассамблеи Хоккайдо. В ходе беседы обсуждались пути восстановления и поддержания связей на уровне законодательных собраний регионов России и Японии", - отмечается в сообщении консульства России в Саппоро на странице в Facebook.Посольство России в Японии в свою очередь сообщило в Facebook, что "с руководством наиболее географически близкого к России японского региона состоялся конструктивный, заинтересованный, углубленный диалог, сфокусированный на перспективах развития связей Хоккайдо с субъектами Российской Федерации, прежде всего дальневосточными, а также с Московской областью и Санкт-Петербургом"."Японские представители исключительно высоко оценивали содержательный характер обменов с российскими регионами. Отмечали интерес к продвижению взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как экономика, медицина, образование, спорт, молодежные контакты, наука и технологии, проблемы зимних городов, рыболовство", - подчеркивается в сообщении.Кроме этого, российский посол встретился с мэром города Саппоро Кацухиро Акимото. Стороны "обменялись мнениями о ходе реализации мероприятий в рамках официальной программы Года межрегиональных и побратимских связей, а также обсудили возможности углубления гуманитарных связей между Саппоро и Новосибирском".Днем в субботу состоится церемония открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Ожидается, что на мероприятии выступят посол России в Японии Михаил Галузин, министр экономического развития России Максим Решетников и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Кроме того, ожидается участие заместителя министра экономического развития России Владимира Ильичева и заместителя министра иностранных дел Японии Такако Судзуки. Также планируется участие представителей администраций регионов Японии и субъектов России.

https://ria.ru/20220128/yaponiya-1769909700.html

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япония, мид японии‎, максим решетников, михаил галузин, россия