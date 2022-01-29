https://ria.ru/20220129/vystavki-1770058070.html

В Русском музее открылись выставки, посвященные Низами и Анатолию Звереву

В Русском музее открылись выставки, посвященные Низами и Анатолию Звереву - РИА Новости, 29.01.2022

В Русском музее открылись выставки, посвященные Низами и Анатолию Звереву

В Русском музее открылись две выставки — "Семь красавиц" и "Лики / Лица / Морды". Об этом сообщает пресс-служба. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T07:50

2022-01-29T07:50

2022-01-29T07:50

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Русском музее открылись две выставки — "Семь красавиц" и "Лики / Лица / Морды". Об этом сообщает пресс-служба. Посмотреть "Семь красавиц" можно в Мраморном дворце. Выставка приурочена 880-летнему юбилею азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви. В экспозиции —работы, которые объединяют несколько исторических эпох. Балет был поставлен по мотивам одной из поэм "Пятерицы". Его премьера состоялась на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета в 1956 году.Именно эти два источника — литературный и музыкально-хореографический — стали основой экспозиции. "Концепция проекта предполагает единство восприятия визуальных и звуковых образов. Благодаря видеоинсталляциям создается эффект личного участия зрителя в разворачивающемся перед ним действии", — рассказывают в музее.Выставка "Семь красавиц" продлится до 9 мая 2022 года.Также в Мраморном дворце представлен один из самых успешных проектов Московского Музея AZ (Анатолия Зверева) — "Лики / Лица / Морды". Он приурочен к 90-летию московского художника Анатолия Зверева (1931–1986). Экспозиция посвящена феномену непарадного портрета в отечественном искусстве ХХ и ХХI веков.На выставке собрано более 90 картин художников-шестидесятников и современных авторов. Среди них работы Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Владимира Яковлева, Владимира Немухина, Владимира Янкилевского и других. Также посетители смогут увидеть фотографии художников, которые сделали Анатолий Брусиловский и Игорь Пальмин.Анатолий Зверев создал более 30 тысяч произведений. Его работы находятся в собраниях коллекционеров неофициального советского искусства и музеях по всему миру.Выставка "Лики / Лица / Морды" продлится до 10 марта 2022 года.

https://ria.ru/20220126/rusheva-1769479465.html

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русский музей, музеи, выставки, новости культуры