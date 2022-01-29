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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220129/vystavki-1770058070.html
В Русском музее открылись выставки, посвященные Низами и Анатолию Звереву
В Русском музее открылись выставки, посвященные Низами и Анатолию Звереву - РИА Новости, 29.01.2022
В Русском музее открылись выставки, посвященные Низами и Анатолию Звереву
В Русском музее открылись две выставки — "Семь красавиц" и "Лики / Лица / Морды". Об этом сообщает пресс-служба. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T07:50
2022-01-29T07:50
культура
русский музей
музеи
выставки
новости культуры
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Русском музее открылись две выставки — "Семь красавиц" и "Лики / Лица / Морды". Об этом сообщает пресс-служба. Посмотреть "Семь красавиц" можно в Мраморном дворце. Выставка приурочена 880-летнему юбилею азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви. В экспозиции —работы, которые объединяют несколько исторических эпох. Балет был поставлен по мотивам одной из поэм "Пятерицы". Его премьера состоялась на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета в 1956 году.Именно эти два источника — литературный и музыкально-хореографический — стали основой экспозиции. "Концепция проекта предполагает единство восприятия визуальных и звуковых образов. Благодаря видеоинсталляциям создается эффект личного участия зрителя в разворачивающемся перед ним действии", — рассказывают в музее.Выставка "Семь красавиц" продлится до 9 мая 2022 года.Также в Мраморном дворце представлен один из самых успешных проектов Московского Музея AZ (Анатолия Зверева) — "Лики / Лица / Морды". Он приурочен к 90-летию московского художника Анатолия Зверева (1931–1986). Экспозиция посвящена феномену непарадного портрета в отечественном искусстве ХХ и ХХI веков.На выставке собрано более 90 картин художников-шестидесятников и современных авторов. Среди них работы Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Владимира Яковлева, Владимира Немухина, Владимира Янкилевского и других. Также посетители смогут увидеть фотографии художников, которые сделали Анатолий Брусиловский и Игорь Пальмин.Анатолий Зверев создал более 30 тысяч произведений. Его работы находятся в собраниях коллекционеров неофициального советского искусства и музеях по всему миру.Выставка "Лики / Лица / Морды" продлится до 10 марта 2022 года.
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русский музей, музеи, выставки, новости культуры
07:50 29.01.2022
 
В Русском музее открылись выставки, посвященные Низами и Анатолию Звереву

В Русском музее открылись выставки "Семь красавиц" и "Лики / Лица / Морды"

© Фото : пресс-служба Русского музея6. Головное украшение. Азербайджан. XIX век. Серебро. Штамповка, зернь, золочение. Азербайджанский национальный музей ковра
6. Головное украшение. Азербайджан. XIX век. Серебро. Штамповка, зернь, золочение. Азербайджанский национальный музей ковра - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Фото : пресс-служба Русского музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Русском музее открылись две выставки — "Семь красавиц" и "Лики / Лица / Морды". Об этом сообщает пресс-служба.
Посмотреть "Семь красавиц" можно в Мраморном дворце. Выставка приурочена 880-летнему юбилею азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви. В экспозиции —работы, которые объединяют несколько исторических эпох.
"Поэзия Низами веками вдохновляла на творчество многих мастеров. Одно из замечательных произведений, ставшее классикой, – балет "Семь красавиц" выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева", — говорится в пресс-релизе.
Балет был поставлен по мотивам одной из поэм "Пятерицы". Его премьера состоялась на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета в 1956 году.
Именно эти два источника — литературный и музыкально-хореографический — стали основой экспозиции.
© Фото : пресс-служба Русского музея

Ковер. Сураханы. Баку. Азербайджан. Конец XIX века.

1.Ковер. Сураханы. Баку. Азербайджан. Конец XIX века. Шерсть. Ворсовый ручная работа. 129x197. Азербайджанский национальный музей ковра
1 из 6

Ковер. Сураханы. Баку. Азербайджан. Конец XIX века.

© Фото : пресс-служба Русского музея
© Фото : пресс-служба Русского музея

Нагрудное украшение. Азербайджан. XX век.

7. Нагрудное украшение. Азербайджан. XX век. Серебро. Штамповка, зернь. Азербайджанский национальный музей ковра
2 из 6

Нагрудное украшение. Азербайджан. XX век.

© Фото : пресс-служба Русского музея
© Фото : пресс-служба Русского музея

Ковер Шихлы. Газах. Азербайджан. Начало ХХ века.

2. Ковер Шихлы. Газах. Азербайджан. Начало ХХ века. Шерсть. Ворсовый ручная работа. 132х263. Азербайджанский национальный музей ковра
3 из 6

Ковер Шихлы. Газах. Азербайджан. Начало ХХ века.

© Фото : пресс-служба Русского музея
© Фото : пресс-служба Русского музея

Афтафа (кувшин для умывания). Азербайджан. XIX век.

5. Афтафа (кувшин для умывания). Азербайджан. XIX век. Медь. Чеканка, гравировка. Азербайджанский национальный музей ковра
4 из 6

Афтафа (кувшин для умывания). Азербайджан. XIX век.

© Фото : пресс-служба Русского музея
© Фото : пресс-служба Русского музея

Ковер Гедабей. Газах. Азербайджан. Начало ХХ века.

3. Ковер Гедабей. Газах. Азербайджан. Начало ХХ века. Шерсть. Ворсовый ручная работа. 141x252. Азербайджанский национальный музей ковра
5 из 6

Ковер Гедабей. Газах. Азербайджан. Начало ХХ века.

© Фото : пресс-служба Русского музея
© Фото : пресс-служба Русского музея

Сярпуш (крышка для блюда). Азербайджан. ХХ век.

4. Сярпуш (крышка для блюда). Азербайджан. ХХ век. Медь. Чеканка, гравировка. Азербайджанский национальный музей ковра
6 из 6

Сярпуш (крышка для блюда). Азербайджан. ХХ век.

© Фото : пресс-служба Русского музея
1 из 6

Ковер. Сураханы. Баку. Азербайджан. Конец XIX века.

© Фото : пресс-служба Русского музея
2 из 6

Нагрудное украшение. Азербайджан. XX век.

© Фото : пресс-служба Русского музея
3 из 6

Ковер Шихлы. Газах. Азербайджан. Начало ХХ века.

© Фото : пресс-служба Русского музея
4 из 6

Афтафа (кувшин для умывания). Азербайджан. XIX век.

© Фото : пресс-служба Русского музея
5 из 6

Ковер Гедабей. Газах. Азербайджан. Начало ХХ века.

© Фото : пресс-служба Русского музея
6 из 6

Сярпуш (крышка для блюда). Азербайджан. ХХ век.

© Фото : пресс-служба Русского музея
"Концепция проекта предполагает единство восприятия визуальных и звуковых образов. Благодаря видеоинсталляциям создается эффект личного участия зрителя в разворачивающемся перед ним действии", — рассказывают в музее.
Выставка "Семь красавиц" продлится до 9 мая 2022 года.
Также в Мраморном дворце представлен один из самых успешных проектов Московского Музея AZ (Анатолия Зверева) — "Лики / Лица / Морды". Он приурочен к 90-летию московского художника Анатолия Зверева (1931–1986). Экспозиция посвящена феномену непарадного портрета в отечественном искусстве ХХ и ХХI веков.
На выставке собрано более 90 картин художников-шестидесятников и современных авторов. Среди них работы Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Владимира Яковлева, Владимира Немухина, Владимира Янкилевского и других. Также посетители смогут увидеть фотографии художников, которые сделали Анатолий Брусиловский и Игорь Пальмин.
"Лицо" в искусстве шестидесятников и семидесятников предстанет и в традиционном портретном плане, с акцентом на психологизме, эмоциональном состоянии, и в гротескном исполнении", — сообщается в пресс-релизе.
Анатолий Зверев создал более 30 тысяч произведений. Его работы находятся в собраниях коллекционеров неофициального советского искусства и музеях по всему миру.
Выставка "Лики / Лица / Морды" продлится до 10 марта 2022 года.
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