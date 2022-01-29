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В России изменят законы для допвыплат кавалерам трех орденов Мужества

В России изменят законы для допвыплат кавалерам трех орденов Мужества - РИА Новости, 29.01.2022

В России изменят законы для допвыплат кавалерам трех орденов Мужества

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля внести изменения в законы для дополнительных ежемесячных выплат кавалерам трех орденов Мужества, РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T13:54

2022-01-29T13:54

2022-01-29T14:36

общество

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля внести изменения в законы для дополнительных ежемесячных выплат кавалерам трех орденов Мужества, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на установление лицам, являющимся кавалерами трех орденов Мужества, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за особые заслуги перед РФ", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 июля, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

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общество, владимир путин, михаил мишустин, россия