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В России изменят законы для допвыплат кавалерам трех орденов Мужества
В России изменят законы для допвыплат кавалерам трех орденов Мужества - РИА Новости, 29.01.2022
В России изменят законы для допвыплат кавалерам трех орденов Мужества
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля внести изменения в законы для дополнительных ежемесячных выплат кавалерам трех орденов Мужества, РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T13:54
2022-01-29T13:54
2022-01-29T14:36
общество
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля внести изменения в законы для дополнительных ежемесячных выплат кавалерам трех орденов Мужества, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на установление лицам, являющимся кавалерами трех орденов Мужества, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за особые заслуги перед РФ", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 июля, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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общество, владимир путин, михаил мишустин, россия
13:54 29.01.2022 (обновлено: 14:36 29.01.2022)
В России изменят законы для допвыплат кавалерам трех орденов Мужества
Правительство внесет изменения в законы для допвыплат кавалерам трех орденов Мужества