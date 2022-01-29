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Экономист напомнила, какие выплаты вырастут в 2022 году

Экономист напомнила, какие выплаты вырастут в 2022 году - РИА Новости, 29.01.2022

Экономист напомнила, какие выплаты вырастут в 2022 году

С 1 февраля в России увеличат несколько пособий, например, единовременное пособие при усыновлении детей. Выплата составит 156 429 рублей, если ребенок старше... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T04:30

2022-01-29T04:30

2022-01-29T04:32

общество

деньги

рудн

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лариса сорокина

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. С 1 февраля в России увеличат несколько пособий, например, единовременное пособие при усыновлении детей. Выплата составит 156 429 рублей, если ребенок старше семи лет, инвалид или речь идет об усыновлении братьев и сестер, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.Кроме того, пособие будут получать жены, а также дети призывников. По словам эксперта, беременная женщина в статусе жены призывника может рассчитывать на единовременную сумму в размере 32 420 рублей, а мама или опекун ребенка — 13 895 рублей.Все российские семьи, независимо от уровня дохода, при рождении ребенка с 1 февраля получат единовременно 19 981 рублей.Она подчеркнула, что максимальное "декретное" пособие составит 360 164 рублей за 140 дней, а максимальное пособие по уходу за первым ребенком — 31 282 рублей, минимальное — 7 493 рублей.

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общество, деньги, рудн, россия, лариса сорокина