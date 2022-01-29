https://ria.ru/20220129/vybros-1770153034.html
Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске
Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске - РИА Новости, 29.01.2022
Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске
Губернатор Ставропольского рая Владимир Владимиров опроверг сообщения в социальных сетях о выбросе аммиака при пожаре на хладокомбинате в Пятигорске. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T21:51
2022-01-29T21:51
2022-01-29T21:51
происшествия
ставропольский край
пятигорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир владимиров
коммерческая недвижимость
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ПЯТИГОРСК, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Ставропольского рая Владимир Владимиров опроверг сообщения в социальных сетях о выбросе аммиака при пожаре на хладокомбинате в Пятигорске.Ранее в ГУМЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в Пятигорске загорелся цех ЗАО "Холод" на площади 600 квадратных метров. По данным МЧС, открытое горение ликвидировано, идёт проливка и разбор конструкций.Он отметил, что попросит правоохранительные органы разобраться, кто и зачем запускает такие провокации."Думаю, этим людям будет очень полезно встретиться со специалистами в погонах. А может, и в белых халатах", - подчеркнул глава края.
https://ria.ru/20220129/pozhar-1770098186.html
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РИА Новости
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происшествия, ставропольский край, пятигорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир владимиров, коммерческая недвижимость
Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске
Глава Ставрополья Владимиров опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске