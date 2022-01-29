https://ria.ru/20220129/vybros-1770153034.html

Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске

Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске - РИА Новости, 29.01.2022

Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске

Губернатор Ставропольского рая Владимир Владимиров опроверг сообщения в социальных сетях о выбросе аммиака при пожаре на хладокомбинате в Пятигорске. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T21:51

2022-01-29T21:51

2022-01-29T21:51

происшествия

ставропольский край

пятигорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир владимиров

коммерческая недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589233305_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_5148fe1f02268b63e3965d24ed514a41.jpg

ПЯТИГОРСК, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Ставропольского рая Владимир Владимиров опроверг сообщения в социальных сетях о выбросе аммиака при пожаре на хладокомбинате в Пятигорске.Ранее в ГУМЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в Пятигорске загорелся цех ЗАО "Холод" на площади 600 квадратных метров. По данным МЧС, открытое горение ликвидировано, идёт проливка и разбор конструкций.Он отметил, что попросит правоохранительные органы разобраться, кто и зачем запускает такие провокации."Думаю, этим людям будет очень полезно встретиться со специалистами в погонах. А может, и в белых халатах", - подчеркнул глава края.

https://ria.ru/20220129/pozhar-1770098186.html

ставропольский край

пятигорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край, пятигорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир владимиров, коммерческая недвижимость