https://ria.ru/20220129/vstrecha-1770130873.html

Премьер Польши встретится во вторник с Зеленским

Премьер Польши встретится во вторник с Зеленским - РИА Новости, 29.01.2022

Премьер Польши встретится во вторник с Зеленским

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем во вторник в Киеве, сообщил... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T15:26

2022-01-29T15:26

2022-01-29T15:26

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матеуш моравецкий

денис шмыгаль

нато

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ВАРШАВА, 29 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем во вторник в Киеве, сообщил глава польского правительства в Facebook."Концентрация российских войск у границ Украины дала понять Европе, насколько хрупок выработанный за годы мир в Европе. К сожалению, не все осознают последствия возможного оставления Украины в одиночестве", - написал Моравецкий."Мы находимся в постоянном контакте с киевскими властями. Во вторник я встречусь там с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. После серии встреч президента Анджея Дуды с президентом Зеленским наши друзья знают, что они могут рассчитывать на нас и не имеют в Европе лучшего проводника своих постулатов", - добавил он."Ситуация динамичная, и нам нужно срочно выработать решения, которые предотвратят кровопролитие. Это на данный момент важнейшая задача польской, но и европейской дипломатии", - заключил польский премьер.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Россия заявляла также, что перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

https://ria.ru/20220129/zapad-1770060370.html

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в мире, украина, киев, польша, владимир зеленский, матеуш моравецкий, денис шмыгаль, нато, россия