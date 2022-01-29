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Украина обвинила США во вредительстве
Депутат Рады обвинил США в подрыве экономики Украины - РИА Новости, 29.01.2022
Украина обвинила США во вредительстве
Паника, которую сеют США и западные страны по поводу "вторжения" России, негативно влияет на украинскую экономику, заявил в интервью "Ліга.net" руководитель... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T09:18
2022-01-29T14:53
в мире
украина
сша
партия "слуга народа"
давид арахамия
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Паника, которую сеют США и западные страны по поводу "вторжения" России, негативно влияет на украинскую экономику, заявил в интервью "Ліга.net" руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.По словам депутата, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно затрагивал этот вопрос, отмечая "недружественные" действия США.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
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в мире, украина, сша, партия "слуга народа", давид арахамия, россия
09:18 29.01.2022 (обновлено: 14:53 29.01.2022)
 
Депутат Рады обвинил США в подрыве экономики Украины

Депутат Рады Арахамия обвинил США в подрыве экономики Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной Рады Украины
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Паника, которую сеют США и западные страны по поводу "вторжения" России, негативно влияет на украинскую экономику, заявил в интервью "Ліга.net" руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Большинство людей уже увидели, что три, четыре, пять точных дат ("вторжения". — Прим. ред.) прошли, что это просто запугивание людей", — пояснил он.

По словам депутата, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно затрагивал этот вопрос, отмечая "недружественные" действия США.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
03:00
В США недовольны позицией Украины по "вторжению", сообщило СМИ
 
В миреУкраинаСШАПартия "Слуга народа"Давид АрахамияРоссия
 
 
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