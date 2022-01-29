https://ria.ru/20220129/vred-1770102477.html

Украина обвинила США во вредительстве

Депутат Рады обвинил США в подрыве экономики Украины - РИА Новости, 29.01.2022

Украина обвинила США во вредительстве

Паника, которую сеют США и западные страны по поводу "вторжения" России, негативно влияет на украинскую экономику, заявил в интервью "Ліга.net" руководитель... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T09:18

2022-01-29T09:18

2022-01-29T14:53

в мире

украина

сша

партия "слуга народа"

давид арахамия

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Паника, которую сеют США и западные страны по поводу "вторжения" России, негативно влияет на украинскую экономику, заявил в интервью "Ліга.net" руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.По словам депутата, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно затрагивал этот вопрос, отмечая "недружественные" действия США.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.

https://ria.ru/20220129/ukraina-1770093149.html

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в мире, украина, сша, партия "слуга народа", давид арахамия, россия