https://ria.ru/20220129/voyska-1770092469.html

Байден уточнил, сколько военных США перебросят в Восточную Европу

Байден уточнил, сколько военных США перебросят в Восточную Европу - РИА Новости, 29.01.2022

Байден уточнил, сколько военных США перебросят в Восточную Европу

Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что в скором времени небольшое число американских военнослужащих получит приказ об отправке в восточноевропейские... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T02:28

2022-01-29T02:28

2022-01-29T06:36

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джо байден

восточная европа

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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что в скором времени небольшое число американских военнослужащих получит приказ об отправке в восточноевропейские страны НАТО. Об этом говорится в текстовом сообщении Белого дома.Всего в состоянии повышенной готовности к усилению "восточного фланга" североатлантического альянса находятся 8,5 тысячи военных США.Ранее на этой неделе американский лидер говорил, что может вскоре отправить "часть" из 8,5 тысячи военных.Власти США подчеркивают, что этот контингент предназначен для возможного развертывания под эгидой НАТО на территории стран-членов альянса, опасающихся за свою безопасность в условиях напряженности вокруг Украины.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента Североатлантического альянса в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.

https://ria.ru/20220129/neonatsisty-1770092577.html

украина

сша

восточная европа

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в мире, украина, сша, джо байден, восточная европа