https://ria.ru/20220129/voyska-1770091523.html

Байден объявил о переброске войск в Восточную Европу

Байден заявил, что США в ближайшее время перебросят войска в Европу - РИА Новости, 29.01.2022

Байден объявил о переброске войск в Восточную Европу

Президент США Джо Байден заявил о планах по переброске американских войск в Восточную Европу и страны НАТО, передает Рейтер. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T01:48

2022-01-29T01:48

2022-01-29T06:56

в мире

сша

джо байден

нато

восточная европа

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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о планах по переброске американских войск в Восточную Европу и страны НАТО, передает Рейтер.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.

https://ria.ru/20220129/sderzhivanie-1770090605.html

сша

восточная европа

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в мире, сша, джо байден, нато, восточная европа