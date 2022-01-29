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Байден объявил о переброске войск в Восточную Европу
Байден заявил, что США в ближайшее время перебросят войска в Европу - РИА Новости, 29.01.2022
Байден объявил о переброске войск в Восточную Европу
Президент США Джо Байден заявил о планах по переброске американских войск в Восточную Европу и страны НАТО, передает Рейтер. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T01:48
2022-01-29T01:48
2022-01-29T06:56
в мире
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джо байден
нато
восточная европа
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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о планах по переброске американских войск в Восточную Европу и страны НАТО, передает Рейтер.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.
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в мире, сша, джо байден, нато, восточная европа
01:48 29.01.2022 (обновлено: 06:56 29.01.2022)
Байден заявил, что США в ближайшее время перебросят войска в Европу
Президент Байден: США в ближайшее время перебросят войска в Европу и в страны НАТО