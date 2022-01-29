https://ria.ru/20220129/ukraina-1770155406.html

Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружие

Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружие - РИА Новости, 29.01.2022

Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружие

Добровольческие формирования территориальной обороны Украины могут при необходимости получить гранатометы, минометы, зенитные установки, переносные... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T23:02

2022-01-29T23:02

2022-01-29T23:02

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

алексей резников

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КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Добровольческие формирования территориальной обороны Украины могут при необходимости получить гранатометы, минометы, зенитные установки, переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы и другое оружие, рассказал член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.Закон об основах национального сопротивления вступил в действие в стране 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию "агрессии" и к нанесению противнику потерь. Президент Украины Владимир Зеленский 1 января своим указом назначил Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны ВС Украины."Предусмотрели, что члены добровольческих формирований имеют право на все виды стрелкового оружия, а это винтовки, карабины, пулеметы, автоматы… Также очень существенная поправка, которую мы согласовали всем комитетом, — это то, что по решению главнокомандующего Вооруженными силами для добровольческих формирований могут быть предоставлены другие образцы вооружений и боеприпасов. Это означает, что в случае необходимости главнокомандующий очень оперативно, имея все для этого необходимые законодательные основания, может своим приказом вооружить добровольческие формирования территориальной обороны любыми видами вооружения, включая тяжелое вооружение", - сказал Вениславский в интервью изданию "НВ".Он подчеркнул, что имеются в виду "не танки и бронетранспортеры, хотя бронетранспортеры также могут быть предоставлены для территориальной обороны". "Главнокомандующий может принять решение единолично и предоставить добровольческим формированиям гранатометы, минометы, зенитные установки, переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы. То есть, то вооружение, которое точно будет очень мощным сдерживающим фактором для возможного расширения агрессии", - добавил он.Депутат напомнил, что министр обороны Алексей Резников заявлял, что по состоянию на 15 января уже в восьми пограничных областях бригады укомплектованы на 70−80% по штатному расписанию мирного времени.Вениславский также отметил необходимость иметь четкое понимание, что в теробороне не будут люди, которые по своим психологическим, психическим и другим социальным факторам могут использовать оружие не в тех целях. Как пример он привел, трагический случай, произошедший 27 января в Днепре, когда Нацгвардеец открыл стрельбу по сослуживцам, убив пять человек и ранив еще пять. "Я убежден, что будет сведена к минимуму вся бюрократическая составляющая. Но должна быть в любом случае оценка, проверка у психиатра, нарколога и отсутствие судимости, чтобы мы не позволили получать оружие представителям преступного мира", - подытожил Вениславский.

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

https://ria.ru/20220129/fesenko-1770152309.html

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, алексей резников